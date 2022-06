Na Pustevnách v Beskydech vznikají sochy ohrožených zvířat z písku

Zbyněk Šeděnka 22.6.2022 12:09

Mě tak napadlo, jak to ovlivní chemismus lokality. Pustevny, to je hlavně pískovec a ten je kyselý, zatímco ty písky jsou z vápencového lomu, takže budou spíše zásadité. Navíc by mě zajímalo, jaké použijí sochaři pojivo, aby ty sochy nějakou dobu vydržely. Aby to nakonec nebylo tak, že v rámci propagace ochrany přírody se nadělá více škod než kdyby se nic nekonalo.

Odpovědět