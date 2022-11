Na Sicílii odsoudili 91 lidí v kauze pastvinové mafie za podvody s dotacemi z EU

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Soud na Sicílii poslal do vězení 91 lidí dohromady na více než 600 let kvůli podvodům se zemědělskými dotacemi čerpanými z fondů Evropské unie. Podle italských médií jde o jeden z největších procesů tohoto druhu. Rozsudek soudu první instance jeho předseda četl v noci na úterý víc než hodinu, informují italská média.

Nejvyšší trest 30 let vězení dostal v této kauze takzvané pastvinové mafie Salvatore Faranda, 25 let a sedm měsíců vězení udělil soud Sebastianovi Bontempovi a Vincenzo Giordano Galati, zvaný Lupin, dostal 21 let a osm měsíců vězení. Za podvody, mafiánské spolčení, padělání či vydírání bylo v procesu obžalováno celkem 101 osob, z toho deset bylo zproštěno obvinění. Prokuratura žádala celkem 1045 let vězení a 30 milionů eur (734 milionů Kč) jako náhradu škody.

Podvodů s evropskými fondy se účastnilo i několik zaměstnanců italské agentury pro rozdělování unijních zemědělských dotací AGEA či Emanuele Galati Sardo, nyní už bývalý starosta sicilské obce Totorici. Šlo v nich půdu v oblasti sicilského pohoří Nebrodi a na jejich odhalení se podílel tehdejší ředitel tamního národního parku Giuseppe Antoci, který se stal kvůli tomu v roce 2016 terčem atentátu. Ten přežil i díky ochrance, kterou má dosud.

Obří proces začal poté, co policie v lednu 2020 při rozsáhlé razii pozatýkala přes 90 lidí. Prokuratura v této souvislosti tehdy také uzavřela i na 150 firem. Podvodný systém organizovaly dva mafiánské klany ze Sicílie, které tak získaly nejméně deset milionů eur (245 milionů Kč) z veřejných prostředků na zemědělskou půdu, kterou přitom nevlastnily.

