Na silnici u Cvikova srazilo auto vlka, utrpěl zranění, najít se ho nepodařilo

Karel Zvářal 11.7.2023 17:49 Reaguje na Břetislav Machaček

Poslední víkend jsem potkal vnadícího myslivce, a říkám mu, že o půlkiláku výše je v příkopce (vybetonovaný rygol) sražená srna. Chtěl to upřesnit, a prý - to už je Krakonošovo... A ten, jak ho znám, se takovými capinami nezabývá, takže kus je k dispozici přírodě. Té sražené zvěře jsou stovky kusů denně, něco sbalí řidiči, k jiným volají policii a patřičné HS. A to spousta ještě odejde, jako ten vlk, ale zhasne o pár desítek-stovek metrů dál. A takovou potravu zadarmo bublové vyhledávají, podobně jako lišky a kuny, přičemž se sami stávají obětí civilizaního tlaku...

