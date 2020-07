Na Špindlerovku mohou řidiči od července autem, zaparkují ale jen na parkovištích

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Qwark / Qwark / Wikimedia Commons Motoristé mohou na silnici na Špindlerovu boudu stejně jako na celém území města parkovat jen na vyznačených parkovištích. Když budou nahoře obsazené, budou muset zpět dolů.

Na horskou silnici ze Špindlerova Mlýna na hřebenovou Špindlerovu boudu v Krkonoších je od 1. července vjezd bez omezení, značka zákazu vjezdu zmizela. Radnice razantní nárůst dopravy na silnici zatím nezaznamenala, řekl ČTK starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch. Do července mohla veřejnost a neubytovaní turisté k dopravě na Špindlerovku ve výšce 1262 metrů nad mořem využít místní autobusovou dopravu nebo taxíky. Změna kategorie některých komunikací v Krkonošském národním parku (KRNAP) začala platit 1. července s vymezením nových zón ochrany přírody.

"Zvýšený pohyb vozidel tam je, ale nejde zatím o nic razantního. Otevření silnice nevidíme jako nejšťastnější variantu," řekl Staruch. Podle něj bude město situaci na horské silnici sledovat a v případě problémů by mohlo přistoupit k regulaci dopravy.

Starosta současně připomněl, že motoristé mohou na silnici na Špindlerovu boudu stejně jako na celém území města parkovat jen na vyznačených parkovištích. "Když budou nahoře obsazené, u Špindlerovky se otočí a budou muset zpět dolů. Nahoře jsou jen parkoviště u soukromých objektů. Lidé, kteří nemají zajištěné parkování, tam nezaparkují," řekl Staruch.

Zhruba desetikilometrová horská silnice je ve vlastnictví města, je klíčová pro zásobování objektů v okolí Špindlerovky a pro záchranáře a hasiče. Nově se stala komunikací v kategorii "místní". Zákaz vjezdu Správy KRNAP dál platí na všech odbočkách z této silnice.

Další důležitou komunikací, kde došlo ke změně, je příjezdová cesta na Zlaté návrší. Ze silnice druhé třídy se stala účelovou komunikací. Tato změna ale pro návštěvníky hor nemá zásadní význam, zákaz vjezdu tam nadále platí.

Změna takzvané zonace vyplývá z novely zákona o ochraně přírody a krajiny z roku 2017, která platí pro všechny čtyři národní parky v ČR. Nové rozčlenění do zón by mělo platit 15 let. Členění území národního parku do čtyř zón ochrany přírody se změnilo na tři. Začátkem července byla v Krkonoších také vyhlášena tři klidová území, kde mohou turisté chodit jen po značených trasách.

