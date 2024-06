Na stavbě severovýchodního obchvatu Pardubic je novou komplikací skládka

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Na stavbě severovýchodního obchvatu Pardubic se objevují nové komplikace. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stále nepodařilo získat všechny potřebné pozemky, v trase také stavbaři narazili na poměrně velkou skládku nebezpečného odpadu, řekl generální ředitel společnosti Hochtief CZ Tomáš Koranda. Firma se s ní musí vypořádat jak ze stavebního hlediska, tak s ohledem na nakládání s odpady."Skládka je na začátku stavby. Předpoklad byl, že to je skládka klasického tuhého komunálního odpadu, později se ukázalo, že tam jsou nebezpečné odpady. Teď řešíme, jak s nimi naložit a jak to území sanovat, protože tam procházejí konstrukce a řešíme technické věci, jak se budou v tomto prostředí zakládat. Není to neřešitelný problém," uvedl Koranda.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla skládka stavbu nezdrží. Termín zprovoznění obchvatu ale zdrží skutečnost, že se ŘSD dosud nepodařilo vykoupit asi 300 metrů pozemků v trase. Majitelé je prodat nechtějí, proto se stále čeká na vyvlastnění. "Proto nejsme schopni předat tyto pozemky zhotoviteli k výstavbě. Termín zprovoznění byl původně první kvartál roku 2025, v této chvíli se to jeví, že to bude ve druhé polovině toho roku. Veškeré síly směřujeme k tomu, abychom to stihli zprovoznit na konci příštího roku," uvedl Mátl. Nevyloučil, že se kvůli vyvlastňovacímu procesu může termín uvedení obchvatu do provozu ještě oddálit.

Kvůli výstavbě severovýchodního odpadu Pardubic bude od 1. června do konce prázdnin uzavřena část Poběbradské ulice u kruhového objezdu u restaurace U Kalvodů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechá úsek modernizovat. Kruhová křižovatka se posune, nové budou konstrukce vozovky a inženýrské sítě.

"Budeme sundávat trakční vedení a zahajovat relativně intenzivní a krátkou rekonstrukci. Z původně roční uzavírky bude tříměsíční kompletní, pokusíme se zkrátit termín na minimum, aby dopad na místní dopravu byl co nejmenší. Začátek úseku se dostane do podoby, která by měla sloužit k napojení nové komunikace," uvedl Koranda.

Severovýchodní obchvat bude dlouhý 4,2 kilometru, jeho výstavba začala v prosinci 2022. Přeložka silnice I/36 začíná na Dubině u Lidlu, kde se napojí na okružní křižovatku, dál přetíná Labe a povede přes Hradeckou ulici až k okružní křižovatce u obchodu Globus. Součástí stavby bude největší zavěšený most v Česku. Celkové náklady jsou téměř 1,5 miliardy korun.

