Na území bývalé skládky v Adamově vznikl lesopark s hracími a vzdělávacími prvky

Na území bývalé skládky v Adamově na Blanensku vznikl po třech letech prací lesopark s hracími i vzdělávacími prvky. Pozemky, na nichž se lesopark rozkládá, městu bezúplatně pronajala brněnská Mendelova univerzita. Její Školní lesní podnik Křtiny (ŠLP Křtiny), který v univerzitních lesích hospodaří, navíc Adamovu pro účely lesoparku věnoval kmeny a řezivo za 120 000 korun, uvedla mluvčí univerzity Tereza Pospíchalová.

Adamov leží uprostřed univerzitních lesů, stejně tak i lokalita v sousedství sídliště Ptačina, kde odpočinkové místo vzniklo. Lesní podnik tak vybudování parku částečně omezilo v hospodaření. "Na druhé straně jsme chtěli městu vyjít vstříc. Uzavřeli jsme smlouvu o bezúplatném pronájmu, která zároveň ošetřuje zodpovědnost za jednotlivé prvky, které se v lokalitě nachází, dále za bezpečnost, údržbu a úklid, za což vše coby zřizovatel odpovídá město," sdělil zástupce ředitele ŠLP Křtiny Tomáš Pospíšil.

Na území lesoparku, jehož součástí je také jezírko s mokřadem či malý geopark, je i naučná stezka pro dětské návštěvníky s herními prvky s přírodní tematikou, jako je například pexeso, broukoviště, hmyzí hotel či poslechový prvek zvuky dřeva. "Při práci jsem popustil fantazii, co by se mi líbilo, kdybych byl děcko, a chtěl jsem, aby to bylo všechno o přírodě. A tak vznikly figurky hříbků, které se usmívají, když jsou jedlé, nebo se naopak mračí, když jsou jedovaté, broukoviště, aby děti věděly, co v lese žije, nebo průlezka pro nejmenší je v podobě sovy," doplnil projektant Petr Krejčiřík.

Lesopark je osázen naučnými tabulemi, z nichž se lidé dozvědí, jak se to má například s ptačími budkami, jaké horniny jsou pro oblast typické či proč jsou důležité mokřady. Tabule i některé herní prvky doplňuje hravé grafické zpracování z pera Jany Kloučkové Kudrnové, která dlouhodobě se školním podnikem spolupracuje. Vybudování lesoparku stálo zhruba dva miliony korun. Město jej hradilo ze svého rozpočtu.

