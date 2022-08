Nad Hřenskem se rozhořelo skryté ohnisko. S požárem opět pomohou letadla z Itálie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nad Hřenskem se přes noc rozhořelo plamenem jedno ze skrytých ohnisek. Hasiči pracují na jeho uhašení, uvedl dnes ráno jejich mluvčí Martin Kavka. V národním parku České Švýcarsko hoří už třináctý den. V noci prováděli hasiči průzkum pomocí dronů v severní části území. Stále se tam objevují ohniska. Hoří asi na 440 hektarech.

Přes noc hasiči přeskupili síly a prostředky blíž k místům, kde se ohniska objevují. Zásah ale komplikují vysoké teploty. Záchranáři se musí častěji střídat, proto jich je v Českém Švýcarsku dál zhruba 1000. Podle meteorologů se mají dnes teploty vyšplhat až k 31 stupňům. Odpoledne a večer očekávají ojedinělý výskyt bouřek doprovázených kroupami či nárazovým větrem.

Do Česka dnes opět přiletí z Itálie dvě letadla Canadair, aby pomohla s hašením požáru v Českém Švýcarsku. Kolem poledne dorazí na letiště Vodochody. Letouny, které dokážou nabírat vodu z vodní hladiny a pojmou až 6000 litrů vody, se zapojí do hasebních prací odpoledne. Podle informací hasičů na twitteru budou pomáhat v oblasti Gabrieliny stezky. V Českém Švýcarsku italská letadla zasahovala už minulý týden ve čtvrtek a podle hasičů byla výraznou pomocí. Pak se vrátila do Itálie, kde také vypukl požár. Podle údajů italské civilní ochrany oba canadairy nalétaly nad českým územím 16 hodin a provedly 43 shozů. Na oblast postiženou požárem v Českém Švýcarsku vypustily 258 000 litrů vody.

"Požádali jsme o pomoc a Itálie nám opět letadla nabídla," uvedl Kavka. Zda se podařilo všechna ohniska v Itálii uhasit, není jasné. Stále tam však hrozí riziko vzniku dalších požárů. Canadairy nahradí dva švédské letouny Air Tractor, které dorazily před týdnem a dnes odletí.

Hasiči dnes budou i dnes vysílat vrtulníky v tzv. vláčku, kdy létají v řadě za sebou a shazují vodu pouze na jedno konkrétní místo, tedy ve větším množství. Taktika se osvědčila už ve čtvrtek. Naopak slanění speciálně vycvičených lezců z vrtulníků na průzkum skrytých ohnisek v těžko přístupném terénu v okolí Pravčické brány se nevydařilo, helikoptéry ohniska rozdmýchávala. Dnes se tam pokusí lezci dostat ze země. Jejich úkolem bude proklestit cestu a případně tam také vytvořit čerpací stanoviště pro helikoptéry.

U rozsáhlého požáru v národním parku České Švýcarsko zasahuje také několik helikoptér, dvě policejní, dvě armádní a dvě ze Slovenska. S hašením pomáhal i vrtulník Black Hawk z Polska. Nasazeny jsou i české antonovy, ty ale například ve čtvrtek hasit nepomáhaly.

Na místě je už desátý den tým slovenských hasičů, aktivně se podílí na zásahu v rezervaci na Děčínsku. Kvůli přetrvávající potřebě hasičů ze Slovenska se tým vystřídá s další skupinou tuto sobotu. "Z české strany jsme byli zároveň požádáni o čtvrtou nádrž fireflex, kterou do zasažené lokality přivezou střídající hasiči," uvedli slovenští hasiči na facebooku.

Se zásahem pomáhá také několik desítek policistů, v Českém Švýcarsku jich je asi 60. Hlavním úkolem policie je koordinace letecké techniky, uvedl na tiskové konferenci policejní prezident Martin Vondrášek. Štábní vrtulník, který patří policii, je nasazený téměř nepřetržitě. Jeho pilot měl dnes na starost dvě letadla a šest helikoptér. Pilot musí komunikovat i s dispečinkem na německé straně, kde zasahuje deset vrtulníků.

Požár v národním parku zasáhl plochu o velikosti asi 1060 hektarů, hasičům se ji podařilo do čtvrtka zmenšit asi na 440 hektarů. Na místě je 1000 zasahujících záchranářů, pomáhá také policie a zdravotníci.

