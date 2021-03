Národní park Podyjí po 30 letech mění logo. Čáp černý nad řekou v něm zůstává

Zdroj | Národní park Podyjí Čáp černý na řekou. Autorem loga je Jan Dungel.

Národní park Podyjí letos slaví 30 let od svého vyhlášení . Jedním z dárků, které k výročí dostává, je i nově upravené logo. Vychází z toho původního a jeho autorem je zoolog, cestovatel a výtvarník Jan Dungel, který zpracoval i původní značku. Správa parku ho postupně začíná používat od začátku března.

„V nové značce je čáp černý více symbolický a ve své letící siluetě méně realistický. Nové barvy, svěží zelená a blankytně modrá, nevyjadřují nic víc než podyjský lesní hvozd a vody řeky Dyje. Tvar kruhu i mezikruží s nápisem Národní park Podyjí jsme záměrně zachovali,“ popisuje ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Čáp černý je chráněný ptačí druh, který v národních parcích Podyjí a Thayatal vzácně obývá málo přístupná místa v hlubokých lesích na obou stranách řeky. „Jeho letící silueta symbolizuje, že příroda nezná hranic a vlastně tak i podtrhuje dosavadní a budoucí spolupráci obou národních parků,“ vysvětluje Rothröckl.

Přeshraniční spolupráce stála i u zrodu loga před třiceti lety. Původně čápa černého ve svých dokumentech používala rakouská Občanská iniciativa za záchranu Thayatalu a přidružený projekt Schwarz Storch, který prosazoval zřízení partnerského Národního parku Thayatal a propojení ochrany zdejší přírody se sousedním Podyjím. „Tehdy jsme se zeptali, jestli bychom nemohli symbol čápa černého používat společně, jako značku svorné snahy vytvořit bilaterální chráněné území na státní hranici. A dočkali jsme se bezprostředního souhlasu,“ vzpomíná Rothröckl.

V roce 1991 tak nové logo pro Národní park Podyjí, jehož ústředním motivem byl čáp černý, vytvořil brněnský výtvarník Jan Dungel. Zatímco česká strana zůstala letícímu čápu černému věrná po bezmála 30 let, Rakušané se v době vzniku Národního parku Thayatal, tedy o deset let později, rozhodli zvolit jinou značku.

“Používání značky i její podoba by měly charakterizovat společnost či podnik. Značka by měla být graficky jednoduchá, ne příliš barevná a proto snadno použitelná nejen zaměstnanci, ale také při grafickém použití externími subjekty. Cílem by mělo být důsledné prosazování značky společností, aby, jak zaměstnanci, tak i veřejnost postupně a jasně identifikovala vzájemné spojení společnosti a její značky,“ vysvětluje výtvarník Dungel.

Správa Národního parku Podyjí bude nyní postupně nahrazovat původní značku její modernizovanou verzí. Uplatní se například na publikacích, motivačních a propagačních předmětech nebo na označení pracovních uniforem, vozového parku, ve sféře mediální a administrativní.

