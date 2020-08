Návrh lidovců na posílení ochrany půdy vláda odmítla

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Agostinho Goncalves / Shutterstock Pokud jde o návrh, aby se k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu u rozlohy nad pět hektarů vyjadřovalo ministerstvo zemědělství, vláda vyjádřila také nesouhlas. Nynější úpravu považuje za dostačující.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

K návrhu opozičních lidovců na lepší ochranu zemědělské půdy zaujala vláda negativní stanovisko. Novinářům to po zasedání kabinetu řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Poslanci KDU-ČSL chtějí například výslovně zakázat výstavbu obchodních center, skladů a výrobních hal na nejlepší zemědělské půdě. V novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu také chtějí stanovit, že k žádostem o odnětí půdy nad pět hektarů ze zemědělského fondu nebo o stanovení dobývacího prostoru by se vždy vyjadřovalo ministerstvo zemědělství.

V současnosti je možné stavět na nejlepší půdě jen při převažujícím veřejném zájmu. Omezení se ale podle předkladatelů vykládá v některých případech účelově.

V případě zákazu odnímání zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany kvůli stavbám pro obchod nebo výrobu a skladiště vláda uvádí, že jde jistě o opatření ve prospěch ochrany nejkvalitnějších půd. Na druhé straně upozorňuje například na to, že tento absolutní zákaz může znamenat problém, pokud bude nutné takovou budovu postavit, protože nebude existovat legální řešení. Problém podle vládních legislativců může představovat i uplatnění některých pojmů jako je třeba obchod.

Pokud jde o návrh, aby se k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu u rozlohy nad pět hektarů vyjadřovalo ministerstvo zemědělství, vláda vyjádřila také nesouhlas. Nynější úpravu považuje za dostačující. "Předkladatelé navíc v důvodové zprávě pro takovouto změnu neuvádí ani žádné konkrétní argumenty," stálo v návrhu stanoviska kabinetu. Vláda nesouhlasí ani se zvýšením horní hranice sazeb pokut na dvojnásobek, ani s tím, aby se výnos z nich nově přiznával též Státnímu pozemkovému úřadu.

Souhlas s odnětím půdy z fondu by podle návrhu novely nebyl naopak potřeba pro zřizování mokřadů nebo remízků. I nejlepší zemědělskou půdu by bylo možné podle předlohy využívat pro plantáže dřevin a při její změně na les by se za odnětí této půdy z fondu nehradily odvody. Podobně by tomu bylo při zřizování retenčních nádrží a rybníků.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou předlohu k projednání poslanci. Není jisté, zda se k tomu ve zbytku volebního období dostanou.

reklama