Návštěvníci v jihlavské zoo mohou vidět i mládě vzácné babirusy

Jihlavskou zoologickou zahradu navštívilo za minulé dva týdny přibližně 15 000 lidí, nejvíc jich zatím přišlo minulý víkend. Vzhledem k uvolnění vládních opatření proti epidemii mohla zoo otevřít venkovní část od 12. dubna, nejvyšší povolená kapacita 1500 lidí v jedné chvíli zatím překročená nebyla, řekl mluvčí zoo Martin Maláč. Ve výběhu mohou lidé zahlédnout i mládě babirus sulaweských, které se narodilo v březnu.

Babirusa sulaweská je podle mluvčího vzácný druh prasat v přírodě i v zoologických zahradách, "Vyskytuje se pouze na indonéském ostrově Sulawesi (Celebes) a několika malých přilehlých ostrůvcích, kde obývá tropické deštné lesy," uvedl. Samci mají v horní i dolní čelisti veliké hákovité špičáky. V Česku jsou teď podle Maláče babirusy k vidění jen v jihlavské zoo, která má jednoho samce a tři samice. "V celé Evropě je nyní chováno do 40 jedinců babirus," řekl.

Na rozdíl od ostatních prasat se babirusy pomalu rozmnožují, samice rodí jedno nebo nejvýše dvě mláďata. V jihlavské zoo má tento druh mládě podruhé. Narodilo se 11. března, je to zřejmě sameček. O jeho narození se chovatelé dověděli jen podle zvuků z porodní bedny, i pak nechali babirusy co nejvíc v klidu. "V současnosti je samice Ndari mnohem klidnější a společně se svým mládětem za hezkého počasí již chodí do venkovního výběhu," řekl Maláč.

Od soboty rozšířila jihlavská zoologická zahrada chov o lamy alpaky. Prvního samce dovezli chovatelé z ostravské zoo, přidat k němu brzo chtějí i samice. Zoologická zahrada v Jihlavě chová okolo 280 druhů zvířat, je příspěvkovou organizací města.

Se zlepšením počasí se zájem o zoo zvyšuje. Během prvního letošního návštěvnického dne před dvěma týdny přišlo 550 lidí. Minulou sobotu, kdy bylo prodáno letos zatím nejvíc vstupenek, prošlo branou zoo okolo 4000 návštěvníků. V neděli se tam vystřídalo asi 2500 lidí. Podle vládního nařízení se může venkovní areál zoo zaplnit nejvýše z jedné pětiny. Mluvčí řekl, že ještě nebylo nutné omezovat počet příchozích, ale parkoviště u brány zahrady už plné bylo. "Někteří lidé to mohli pochopit tak, že je zoo plná, že se tam už nedostanou, ale nebylo to tak," uvedl Maláč. Doplnil, že při větší návštěvnosti přestává parkoviště u zoo stačit.

Zoologické zahrady v Česku byly kvůli koronavirové epidemii nařízením vlády zavřené naposled od loňského 18. prosince. Jihlavská zoo uvedla, že byla minulý rok kvůli epidemii pro veřejnost zavřená v součtu 110 dnů. Její návštěvnost vloni klesla asi o třetinu, přišlo 221 700 lidí.

