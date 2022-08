Návštěvníci ZOO Dvůr Králové mohou vidět vzácného krokodýla štítnatého

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Safaripark.cz Krokodýl štítnatý ve volné přírodě obývá tropické lesy střední a západní Afriky. Má bohatý rejstřík hlasových projevů, takže se mu občas přezdívá i zpívající krokodýl.

Safari Park Dvůr Králové nad Labem přesunul do expozice v pavilonu Vodní světy samici vzácného krokodýla štítnatého, kterou získal na konci roku 2020 ze španělské Valencie. Dosud dvoumetrový plaz žil v zázemí zoo a přivykal si na nové prostředí a chovatele, řekl mluvčí zoo Michal Šťastný. Devatenáctiletá samice by měla položit základ chovu těchto zvířat ve dvorské zoo, která se specializuje na Afriku.

Samici krokodýla štítnatého lidí najdou v expozici, kterou do loňského října obýval pár krokodýlů úzkohlavých, neboli tomistom. Zoo pár tomistom loni přesunula do zoologické zahrady v Lodži, kde by ve výrazně větším pavilonu měl mít vyšší šance na početí mláďat. Tomistomy úzkohlavé obývají tropické řeky, jezera a močály jihovýchodní Asie.

Krokodýl štítnatý ve volné přírodě obývá tropické lesy střední a západní Afriky. Má bohatý rejstřík hlasových projevů, takže se mu občas přezdívá i zpívající krokodýl. O jeho životě v divočině je známo velmi málo, jde o nejméně prozkoumaný druh krokodýla. Chov krokodýlů štítnatých v zajetí je vzácností. Na světě je v certifikovaných zoologických zahradách chována necelá stovka jedinců. Dospělí samci, kterých je v chovu kritický nedostatek, mohou dosahovat délky i přes čtyři metry.

Samici krokodýla štítnatého chovatelé do expozice donesli na žebříku. "S krokodýlem na žebříku bylo snadné pavilonem projít. Oproti transportu v bedně bylo menší riziko zranění krokodýla. Pro minimalizaci stresu měla samice po celou dobu přesunu zakryté oči," uvedl mluvčí. V expozici může samice, která váží téměř 56 kilogramů, využívat dva bazény propojené malým vodopádem. Za dobu od příjezdu ze Španělska samice povyrostla zhruba o pět centimetrů a přibrala tři kilogramy.

Kromě dospělé samice zoo ještě chová tři mláďata krokodýlů štítnatých. Získala je letos na jaře z Francie, v době převozu měřili 60 až 80 centimetrů. Zatím žijí v zázemí zoo a v budoucnu, až povyrostou, se předpokládá jejich přesun do pavilonu Vodních světů.

Početnost krokodýlů štítnatých v přírodě je nejasná. Jeho populace kvůli lovu a likvidaci přirozeného prostředí rychle ubývá. Jednou z pojistek před úplným vyhubením je vytvoření dostatečně početné populace krokodýla v zajetí a její pravidelné rozmnožování.

