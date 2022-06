Nejlepší systém třídění odpadů z obalů v ČR má Uherské Hradiště

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejlepší systém sběru a třídění odpadů z obalů mělo loni v Česku pětadvacetitisícové Uherské Hradiště. Stalo se vítězem 18. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici, jejíž výsledky byly vyhlášeny na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Do soutěže pořádané firmou Eko-kom, která v ČR organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, bylo zapojeno přes 6100 měst a obcí. Do užšího výběru přes krajská kola postoupilo 65 měst a obcí.

Uherské Hradiště si hlavní cenu odneslo i v kategorii měst nad 5000 obyvatel. Druhé místo mezi městy obsadily jihočeské Trhové Sviny a třetí byla Polná na Jihlavsku. V kategorii obcí mezi 500 a 5000 obyvateli byl první jihomoravský Pavlov a mezi obcemi do 500 obyvatel loni nejlépe třídili odpady lidé v krkonošské obci Malá Úpa.

Srovnání se účastní všech obcí zapojených do systému Eko-kom. Obce jsou v soutěži hodnoceny podle výsledků v nakládání s komunálním odpadem. Hodnotí se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu. Posuzuje se i poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu a hustota sběrné sítě. Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny komodity.

Podle dat společnosti Eko-kom loni každý obyvatel ČR v průměru vytřídil 71,8 kilogramu odpadů, tedy o pět kilogramů více než o rok dříve. Celková míra recyklace a využití nevratných obalů, kterých loni dali výrobci na trh 1,33 milionu tun, dosáhla 77 procent. V roce 2020 to při mírně nižším množství obalů bylo 76 procent.

Nejvyšší míra využití byla podle firmy tradičně u papírových obalů, u nichž recyklace a energetické využití dosáhlo 91 procent. Následovalo sklo s 81 procenty dosažené míry recyklace a využití, plasty s 75 procenty a kovy s 63 procenty.

V roce 2021 pravidelně třídilo odpady 73 procent obyvatel, přičemž nejčastěji třídí odpady podle zjištění firmy lidé ve věku 30 až 49 let. Lidé loni mohli odpady třídit do 678.446 barevných kontejnerů a menších nádob, což bylo meziročně zhruba o 120.000 více. Vedle toho je mohou někteří občané třídit doma rovnou do barevných pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.

Eko-kom má v Česku monopol na třídění a recyklace obalů. Jeho služby využívají firmy dodávající na český trh balené zboží. Firma Eko-kom zajišťuje sběrná místa na tříděný odpad pro více než 6100 obcí. Obce za třídění dostávají peníze.

reklama