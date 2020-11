Nejlepší systém třídění odpadů z obalů v ČR má Vimperk

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | EKO-KOM V České republice se plasty, včetně PET lahví, sbírají do nádob žluté barvy, případně do pytlů určených na třídění plastů.

Nejlepší systém sběru a třídění odpadů z obalů měl v Česku loni jihočeský Vimperk. Stal se absolutním vítězem 16. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici, jejíž výsledky nebyly letos kvůli koronaviru jako tradičně vyhlášeny v Hradci Králové, ale ocenění předali zástupci soutěže osobně. ČTK to sdělili organizátoři akce. Do užšího výběru soutěže pořádané firmou Eko-kom, která organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, postoupilo 66 měst a obcí, a to pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha.

"Ocenění získaly tři nejlepší obce a města z každé kategorie a z těch vítězných vzešel i absolutní vítěz," uvedli v tiskové zprávě zástupci soutěže.

Do celostátního užšího výběru postoupili automaticky vítězové z krajských soutěží, další dva zástupce z každého kraje nominovali příslušní regionální manažeři společnosti Eko-kom, vybírat mohli pouze z obcí, které se umístily v krajské soutěži nejhůře na 5. místě.

Vimperk si hlavní cenu odnesl i v kategorii měst nad 5000 obyvatel. Druhé místo obsadila Telč a třetí Jilemnice. V kategorii obcí mezi 500 a 50000 obyvateli byly první Vigantice, za kterými skončily Velké Bílovice a Pržno. Mezi obcemi do 500 obyvatel loni zvítězily Potůčky, na druhém skončil Český Jiřetín a na třetím Albrechtice v Jizerských horách.

Obce jsou v soutěži hodnoceny podle výsledků v nakládání s komunálním odpadem. Hodnotí se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu. Posuzuje se i poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu, hustota sběrné sítě či to, zda obec sbírá i nápojový karton, bílé sklo a kovy.

Absolutním vítězem 15. ročníku soutěže se stal středočeský Beroun.

