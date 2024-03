Nejmladší ostravský slon se připravuje na stěhování

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejmladší člen ostravského sloního stáda, samec narozený v roce 2017, se začíná připravovat na převoz do jiné zoologické zahrady. Do výběhu slonů byl proto umístěn speciální kontejner, který pracovníkům pomůže s jeho tréninkem na transport, sdělila mluvčí zahrady Šárka Nováková.

"Mladý samec slona indického postupně dorůstá do věku, kdy by v přírodě opustil rodné stádo a našel si nějakou skupinu sloních samců. Proto jej v následujících měsících čeká příprava na převoz do jiné zoologické zahrady. Aby zvířata zvládla transport co nejvíce v pohodě a bez zbytečného stresu, připravují je chovatelé na změnu pomocí tréninku. Za tímto účelem byl do venkovního výběhu umístěn speciální kontejner," uvedla mluvčí.

Připomněla, že ve volné přírodě se obvykle mladí samci po opuštění rodného stáda shlukují do mládeneckých skupin, v nichž stráví část života. Snahou zoo je i v lidské péči v maximální možné míře napodobovat přirozený způsob života zvířat.

"V mládeneckých skupinách samci dospívají jak fyzicky, tak především mentálně. Nejmladší člen ostravského sloního stáda by se měl od něj oddělit a začlenit se do mládenecké skupiny v jiné zoologické zahradě," doplnila mluvčí. Díky tréninku bude samec v budoucnu schopen bez problému nastoupit do přepravního kontejneru.

Tréninkový kontejner je speciálně upravený lodní kontejner, který byl uzpůsoben tréninku slonů chovaných v takzvaném chráněném kontaktu. Během něj chovatel nikdy nevstupuje do prostoru se slonem, ale je od něj oddělen bezpečnostní bariérou, a trénink je tak založen jen na motivaci zvířete.

"Samotný výcvik je poměrně náročnou disciplínou. Sloni jsou obecně bázlivá a konzervativní zvířata a pozitivní motivací přimět jedince, aby vlezl do neznámých a stísněných prostor, může trvat i několik měsíců. Doufáme ale, že odborná práce chovatelů brzy přinese ovoce a mladý samec se osmělí natolik, aby byl v budoucnu transport možný," vysvětlila zooložka Pavla Slavíčková. Dodala, že zoo už nyní jedná o umístění mladého samce v samčí skupině.

reklama