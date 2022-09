Nekula: Lesy ČR budou v příštích 6 letech potřebovat 50 miliard Kč na investice

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lesy ČR budou v příštích pěti až šesti letech potřebovat na obnovu cest a pěstební činnost 50 miliard korun. Na tiskové konferenci v Praze k výsledkům lesního hospodářství to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Uvedl také, že průměrný hospodářský výsledek vlastníků lesů byl loni velmi dobrý - a to hlavně díky růstu cen dříví. Lesy ČR letos odvedou do státního rozpočtu 3,8 miliardy korun.

Na obnovu cest, které jsou ve špatném stavu kvůli těžbě, potřebuje podle něj podnik na dalších šest let zhruba 20 miliard Kč a na pěstební činnosti asi 30 miliard Kč. Nekula zmínil, že stále se uskutečňují diskuse o státním rozpočtu na příští rok. "Moje pozice je, aby co nejvíce prostředků, které vygenerují Lesy ČR, zůstávalo v lesích a resortu ministerstva zemědělství, abychom investovali do obnovy krajiny, lesů a infrastruktury," řekl.

Průměrný zisk vlastníků lesů před zdaněním byl loni podle ministerstva zemědělství 4488 korun na hektar. Meziročně je to nárůst na více než dvojnásobek, v roce 2020 byl průměrný zisk vlastníků 1291 Kč na hektar. Ministerstvo zemědělství (MZe) loni vyplatilo vlastníkům dotace na lesní hospodaření ve výši téměř 1,8 miliardy korun, meziročně o více než 600 milionů více a na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity vyplatilo přes 3,3 miliardy korun.

"Někteří vlastníci by bez příspěvků poskytnutých ministerstvem zemědělství dosáhli záporného hospodářského výsledku," řekl Nekula.

Bez dotací by byly ve ztrátě lesy v majetku měst a obcí, kde je průměrný hospodářský výsledek ztráta 1846 Kč na hektar. Státní lesy by bez příspěvku měly zisk 1572 Kč na hektar a majitelé soukromých lesů by měli zisk 3452 Kč na hektar.

Nekula doplnil, že MZe poskytne vlastníkům lesů další podporu na adaptaci na klimatické změny a zvýšení odolnosti lesních porostů. Na příspěvek za letošní rok bude přijímat žádosti na jaře příštího roku a předběžně se počítá se čtyřmi miliardami Kč.

V českých lesích bylo loni obnoveno 49 790 hektarů lesů, z toho bylo 40 679 hektarů porostů bylo vysazeno a přirozeně se obnovilo 9111 hektarů lesů. Nekula uvedl, že plocha lesních pozemků trvale roste a loni se zvýšila o téměř 1500 hektarů na více než 2,6 milionu hektarů. V porovnání s rokem 2000 jde o nárůst o více než 41 000 hektarů.

"Trvale narůstá podíl smíšených lesů s převahou listnatých stromů. Podíl listnáčů mezi lety 2000 a 2021 se zvýšil z 22 procent na 29 procent," dodal. Minulý rok se v ČR vytěžilo 30,3 milionu metrů krychlových dřeva bez kůry, proti roku 2020 je to o 5,5 milionu metrů krychlových méně, 86,9 procenta vytěžených stromů bylo zasaženo kůrovcem.

reklama