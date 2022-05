Nekula: Vodní dílo Skalička na Přerovsku má mít podobu boční suché nádrže

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Povodí Moravy Vizualizace vodního díla Skalička na webu Povodí Moravy.

Dlouho plánované vodní dílo Skalička na Přerovsku, které má pomoci ochránit před povodněmi přes 100.000 obyvatel Pobečví, by mělo mít podobu boční suché nádrže. Dohodli se na tom ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL). Návrh je v připomínkovém řízení, v červnu by ho měla projednat vláda. Hráz suché nádrže bude postavena tak, aby v budoucnu umožnila napuštění vodního díla, pokud se nepotvrdí riziko ohrožení místních pramenů minerálních vod. Novinářům to v Ústí na Přerovsku řekl Nekula, podle kterého by stavba vodního díla Skalička mohla být zahájena za čtyři až pět let.

Odborníci loni na základě analýzy označili za nejvýhodnější variantu vodního díla Skalička boční víceúčelovou vodní nádrž, to se ale nelíbilo okolním obcím ani správě nedalekých jeskyní. Naopak za nejméně vhodné řešení považují experti průtočnou víceúčelovou nádrž a boční suchou nádrž. K multikriteriální analýze vodního díla Skalička obdrželo ministerstvo životního prostředí zhruba tři desítky připomínek.

"Dohodli jsme se s paní ministryní životního prostředí na variantě bočního suchého poldru. V současné době probíhá meziresortní připomínkové řízení a v červnu, předpokládám, tato materie půjde na vládu a materiál bude schválen," uvedl Nekula. Ministerstva se k variantě boční suché nádrže podle něj přiklonila kvůli připomínkách starostů okolních obcí a Lázní Teplice nad Bečvou, které se týkaly například negativního vlivu vodního díla na prameny minerálních vod.

Studie toto riziko nepotvrdila, ministerstva se podle Nekuly pro variantu bočního suchého poldru rozhodla z důvodu předběžné opatrnosti. "Hráz bude vybudována technicky tak, aby umožnila někdy do budoucna napuštění vodního díla, pokud by další revizní posudky potvrdily, že nedojde k ohrožení léčivých pramenů," dodal Nekula.

Případná víceúčelová nádrž by podle Nekuly sice pozitivně ovlivňovala nadlepšování průtoků v Bečvě v období sucha, nesplňovala by ale podmínku pro vodárenský odběr. "Boční suchá nádrž zajistí požadovanou protipovodňovou ochranu a dokáže ovlivnit i souběhy povodní. Nemusí se kvůli ní zasahovat do pravobřežního území, ani přerušovat říční kontinuita Bečvy," řekl Nekula. "U Skaličky jsme se dokázali dohodnout na variantně suchého poldru, který plní funkci ochrany před povodní a zároveň nebude nijak zásadně zasahovat do přírodních podmínek tohoto místa, to je win-win opatření," podotkla Hubáčková.

O vodním díle Skalička se mluví od povodní v roce 1997. Je součástí souboru protipovodňových opatření, která mají být na Bečvě postupně budovány až k obci Troubky u Přerova. "Tento soubor opatření se bude v aktuálních cenách pohybovat kolem šesti miliard korun, z toho vybraná varianta vodního díla Skalička, tedy boční suchý poldr, bude představovat čtyři až 4,5 miliardy korun," dodal Nekula.

