Německá expertní rada považuje klimatický program vlády za nedostatečný

Německá nezávislá expertní rada pro klimatické otázky považuje klimatický program spolkové vlády za nedostatečný, ačkoli opatření míří správným směrem. Rada jako nezávislé odborné grémium v dnes zveřejněném posudku uvedla, že značné mezery vidí v konceptu úspor emisí oxidu uhličitého v dopravě a v sektoru správy budov.

"U řady opatření vidíme kriticky pravděpodobnost realizace a rozdílu mezi skutečností a domněnkami vlády uvedenými v podkladech. Očekávané celkové snížení (emisí) je proto zřejmě nadhodnocené," řekl novinářům šéf rady Hans-Martin Henning. Ten rovněž poukázal na to, že vláda sice poskytla radě rozsáhlé datové podklady, které ale i tak byly podle něj nedostatečné.

Nedostatky vidí ve vládním klimatickém programu expertní rada mimo jiné v sektoru budov, kde je potřeba uspořit do roku 2030 na 35 milionů tun ekvivalentu oxidu uhličitého (CO2), aby se podařilo dosáhnout klimatických cílů stanovených zákonem. V dopravě to pak pro dané období může být 117 až 191 milionů tun ekvivalentu CO2. Jako ekvivalent CO2 jsou v rámci zjednodušení přepočítávány všechny skleníkové plyny.

Rada nicméně uznala, že vládní opatření mohou pomoci emise výrazně snížit. "Opatření v programu ochrany klimatu mohou umožnit výrazné snížení emisí skleníkových plynů, a to právě v oblastech energie, průmyslu a také v sektoru budov," uvedl Henning.

Hlavním německým klimatickým cílem do roku 2030 je snížit emise oxidu uhličitého o 65 procent oproti roku 1990. K tomuto datu chce Německo rovněž zvýšit výrobu energie z obnovitelných zdrojů, aby díky nim pokrylo 80 procent své spotřeby elektřiny. V loňském roce to bylo 46 procent. Klimatické neutrality, tedy stavu, kdy emise oxidu uhličitého budou v rovnováze s jejich neutralizací, chce Německo dosáhnout do roku 2045.

Ve srovnání s rokem 1990 tak byly emise CO2 v roce 2022 nižší o 40,4 procenta, což podle Spolkového úřadu pro životní prostředí (UBA) znamenalo, že Německo své cíle loni splnilo. To uznala i expertní rada, která ale zároveň poukázala na problémy. Ty se týkají dopravy a budov, kde byly stanovené limity překročeny.

