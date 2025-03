Německá firma podezřelá z nelegálního uložení odpadu v Česku je v insolvenci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Firma se specializuje na demontáž letadel a větrných elektráren. Ilustrační foto

Německá firma Roth International podezřelá z nelegálního uložení odpadu na několika místech v Česku je v insolvenci. Návrhu na zahájení insolvenčního řízení vyhověl minulý pátek soud ve Weidenu, vyplývá z německého insolvenčního rejstříku . Podle webu bavorského rozhlasu BR, který na insolvenci upozornil , by to mohlo mít vliv i na další likvidaci odpadu.Firma Roth International má sídlo ve Weidenu nedaleko českých hranic a provozovnu v obci Wernberg-Köblitz. Specializuje na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly tuny nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

Před dvěma týdny firma v dopise, který rozeslala svým klientům, odmítla zodpovědnost za nelegální uložení odpadu a uvedla, že spoléhala na českého subdodavatele. Tvrdila, že sama zjistila až z tisku, že se její odpad možná ocitl na místech, pro která nebyla k dispozici "dostatečná povolení pro nakládání s odpady".

Českým příjemcem odpadu byla firma Piroplastik. Areál v Jiříkově, kde je odpad bez povolení uložen, vlastní společnost Calves Group. Za obě české společnosti dříve vystupoval Stanislav Kraus, který původně ČTK řekl, že skládku v Jiříkově co nejrychleji zlikvidují. Tvrdil, že i české společnosti se staly obětí podvodu. Později se ale už k případu nechtěl vyjadřovat.

Státní zastupitelství ve Weidenu ČTK na konci ledna sdělilo, že na základě podnětu českých úřadů odpadovou firmu vyšetřuje kvůli podezření z porušení zákona o odpadovém hospodářství. Za vyšetřování je zodpovědná mnichovská celní správa. Podle BR se zabývá podezřením, že nebyl odpad při vyvezení správně deklarován, aby bylo možné se jej zbavit levněji.

První kamiony s německým odpadem přijely do Jiříkova v první polovině loňského prosince. Náklad byl vyložen a o jeho odvezení zpět do Německa nyní usiluje české ministerstvo životního prostředí. O měsíc později do Jiříkova dorazilo dalších pět kamionů, které se ale podařilo zablokovat, takže náklad zůstal naložený. Tyto kamiony už opustily Česko a odpad je zpátky v Německu. Od loňska leží nelegálně přes 317 tun odpadu, který pochází od německé firmy Roth International, také na pozemku v Brně-Horních Heršpicích.

Mluvčí českého ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí minulý týden ČTK řekla, že německé úřady uznaly, že v Jiříkově na Bruntálsku je uložený nelegální odpad. Vyzvaly firmu Roth International, která ho tam prostřednictvím české společnosti Piroplastik přepravila, aby jej odvezla zpět do Německa. Mluvčí bavorského regionu Horní Falc, na jehož území firma sídlí, stanici BR řekla, že nyní není jasné, kdo ponese náklady na odvoz odpad z Česka. V současnosti ale region předpokládá, že je uhradí firma Roth International, a to v okamžiku, kdy bude ukončeno vyšetřování a jednoznačně stanoven viník. Insolvenční správce rozhlasové stanici řekl, že firma je navzdory insolvenci nadále v provozu.

