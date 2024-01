Německý ministr hospodářství hájil konec dotací na diesel pro farmáře

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Německý ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck dnes před poslanci Spolkového sněmu hájil nezbytnost rozpočtových úspor, kvůli kterým se vláda rozhodla postupně skoncovat s daňovým zvýhodněním dieselu pro zemědělství. Šéf Svazu německých zemědělců (DBV) Joachim Rukwied naopak znovu vyzval k odvolání škrtů.

Úspory jsou podle Habecka nezbytné. "Spolková vláda musela v různých oblastech rozpočet konsolidovat. My jsme se to pokusili udělat tak, aby zátěž byla rozdělena mezi různé sektory a různé skupiny obyvatel. A to je i mé zdůvodnění škrtů, nemohli jsme z nich zemědělství zcela vyjmout," řekl Habeck.

Několik poslanců při ministrově projevu reagovalo nesouhlasnými výkřiky, což Habecka očividně popudilo. "Dostanou se také na řadu, ne?" poznamenal Habeck k předsedkyni Spolkového sněmu Bärbel Basové, která debatu řídila. Basová následně vyzvala poslance, aby nechali ministra mluvit.

Vláda sociálnědemokratického kancléře Olafa Scholze kvůli úsporám chtěla původně skončit s podporou dieselu pro zemědělce a s daňovým osvobozením zemědělských vozidel. Následně pod tlakem kritiky částečně ustoupila a nakonec schválila zachování daňového osvobození vozidel pro zemědělství, podporu dieselu chce ale postupně do roku 2026 zastavit.

"Dotace budeme snižovat postupně, aby se s tím trh mohl vyrovnat," poznamenal k tomu Habeck.

Rukwied dosavadní ústupek vlády nepovažuje za kompromis, nadále žádá stažení všech úsporných opatření, které se týkají zemědělství. Očekává, že poslanci takové škrty neschválí.

Úsporná opatření vlády zastínila přípravy potravinářského veletrhu Grüne Woche, který je považován za největší svého druhu na světě a který v Berlíně začne v pátek. Rukwied na dnešní tiskové konferenci k výstavě slíbil, že farmáři na veletrhu nepřipravují žádný protest během návštěvy ministra zemědělství Cema Özdemira.

