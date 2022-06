Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Nepotřebné, ale funkční věci, mohou Mělničané odevzdávat na dvou nových místech, a to ve sběrném dvoře v části Rousovice a v Nádražní ulici. Vydávat věci zájemcům bude loni otevřené městské centrum pro opětovné užití věcí, které je v Plavební ulici, řekl ČTK starosta Mělníka Ctirad Mikeš (Mé město).

Důvodem zřízení dalších míst, kde mohou lidé zanechat nepotřebné vybavení včetně elektrospotřebičů, oblečení i nábytku, je větší komfort. "My tu re-use halu provozujeme dva dny v týdnu, spousta občanů nebude čekat na středu nebo na sobotu," uvedl Mikeš.

Podle něj se poslání centra pro opětovné užití věcí, kterým je předcházet vzniku odpadu, daří naplňovat. Zdarma brát si zde může věci kdokoliv, otevřené je ve středu od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:30, v sobotu od 8:00 do 13:00.

Podobná centra fungují i v dalších městech, například v Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku, v Příboru na Novojičínsku, v Jihlavě, Třebíči či v Teplicích.

