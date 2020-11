Nizozemsko asi nesplní své klimatické cíle, tvrdí poradní orgán

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Matyas Rehak / Shutterstock.com Nizozemsko, kde se nacházejí velké průmyslové podniky a přístavy, bylo v žebříčku největších producentů skleníkových plynů na hlavu v EU v roce 2018 na pátém místě po čtvrté České republice a před šestým Polskem a devátým Německem.

Nizozemsko, které je jedním z největších znečišťovatelů v Evropské unii, v tomto desetiletí patrně nesplní své vlastní cíle ohledně omezování emisí skleníkových plynů. Podle agentury Reuters to oznámila hlavní vládní poradenská společnost pro otázky životního prostředí (PBL). Emise se podle ní do roku 2030 sníží jen o 34 procent oproti hodnotám z roku 1990. To je podstatně méně než vládou ohlášených 49 procent.

"Tempo omezování emisí se musí v příštích deseti letech zdvojnásobit, aby se dosáhlo cíle," uvedli výzkumníci PBL.

Nizozemsko, které loni vypustilo o 17 procent méně emisí v porovnání s rokem 1990, rovněž nesplní klimatické cíle EU, která je chce do konce dekády snížit o 40 procent. Evropská komise nyní navíc navrhla snížit emise až o 55 procent oproti roku 1990.

Vláda loni přijala řadu opatření k dosažení vlastních klimatických cílů, které by měly zemi do roku 2050 přivést k takzvané uhlíkové neutralitě, tedy rovnováze mezi emisemi uhlíku a jejich pohlcováním z atmosféry. Patří mezi ně zdanění emisí průmyslovými podniky, dotace na zateplení budov, zákaz uhelných elektráren a podpora solární, větrné či jiné obnovitelné energie.

Mnoho plánů nicméně nadále čeká na uvedení do praxe či jsou natolik obecné, že je nelze v prognóze zohlednit, uvádí PBL.

