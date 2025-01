Nizozemský soud nařídil vládě větší starost o životní prostředí

Karel Zvářal 23.1.2025 12:13

Bude se o tom více psát, ale to je tak asi vše, čeho GP dosáhne. Tam má intenzita hluboké kořeny, jsou na ni pyšní, přitom jsou oblasti jinde v Evropě, kde by skotu mohlo být více v eko režimu. Podobně jako ve Španělsku s prasaty, kde to je vybičované do extrému.

Odpovědět