Nová linka má v Jihlavě snížit riziko požáru elektroodpadu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | HZS Kraje Vysočina Odložený akumulátor byl příčinou velkého požáru 27. března. Hasiče zaměstnal na asi 13 hodin a způsobil škodu pět milionů korun.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jihlavská společnost Enviropol pořídí za 25 milionů korun novou technologickou linku. Opatření má snížit riziko vzniku požáru. Společnost zpracovávající elektroodpad opatření přijala po březnovém požáru a jednání s jihlavskou radnicí. V tiskové zprávě to v pátek uvedl mluvčí Jihlavy Radovan Daněk.

"V těchto dnech probíhá předání linky od dodavatele a spouštění testovacího provozu," řekla Pavla Marušová, manažerka závodu Enviropol-Jihlava. Linka mimo jiné zajistí efektivnější kontrolu a vybírání baterií z odpadu a má vlastní protipožární opatření.

Odložený akumulátor byl příčinou velkého požáru 27. března. Hasiče zaměstnal na asi 13 hodin a způsobil škodu pět milionů korun.

Jihlavský závod v Hruškových Dvorech zpracuje denně až 150 tun odpadu. Požáry se tam opakují a podle Marušové jim zcela zabránit nelze.

"Stále víc výrobců přistupuje k zabudovávání lithium-iontových akumulátorů přímo do elektrospotřebičů. Pokud u takových baterií dojde k narušení jejich obalu, dochází často k jejich samovznícení. Lithium hoří na vzduchu, velmi těžko se hasí a hoří velmi silným plamenem až do chvíle, než zcela vyhoří. To způsobuje rychlé šíření požáru i na další spotřebiče," uvedla Marušová. Šíření plamenů mají zabránit také plánované protipožární příčky ve skladovacích kójích nebo zvýšení dohledu nad odpadem, aby se na plameny přišlo včas.

V hale Enviropolu hořelo také v prosinci 2018. Tehdy požár podle hasičů způsobil škodu dva miliony korun.

reklama