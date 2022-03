Nová mapa ukáže, kudy vedou pod Prahou dráty a kabely

Pavel Hanzl 2.3.2022 15:14

Tohle je výborná věc (fungující už dávno), ovšem může se stát přímo zbraní hromadného ničení.

S touhle mapou a pár auty s nápisy ČEZ, nebo TELECOm, VaK atd. a pár chlapy s metrákem dynamitu může šikovný terorista (a nemusí to být ani Rus), silně poničit energetickou, vodovodní i telekomunikační síť celé Prahy, způsobit miliardové škody a lidské oběti počítané na tisíce.

Různé uzly, šachty, kde se kříží hlavní vedení atd, jsou prakticky nezabezpečené a kdo ví, kam dát nálož, může udělat divy. Navrtávka do 600 mm PE vodovodu pro půl kraje se dá udělat z jakékoliv šachty u lesa a nádržka třeba botolutoxinu by udělala divy...

