Nová strategie zavazuje Lesy ČR k pěstování pestrých porostů a přirozené obnově

Lesy ČR se zavázaly k pěstování prostorově i druhově pestrých lesních porostů, k podpoře přirozené obnovy lesů a zajišťování dostatku kvalitních semen či plodů k obnově lesa a zalesňování. Závazky vyplývají z Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy ČR na roky 2025 až 2029, kterou ve středu projedná vláda. Státní podnik očekává, že ve zmíněném období vytvoří zisk v souhrnné výši 11,33 miliardy korun.Lesy ČR například budou systematicky sledovat stav lesních ekosystémů, aby mohly včas eliminovat kalamitní škůdce a snížit tím negativní dopady jejich působení na les. Jedním z cílů strategického plánu je také zvýšit podíl přirozené obnovy, a to na 40 procent z celkového rozsahu obnovy lesních porostů do roku 2029. V případě, že se opakovaně nepodaří přirozená obnova, je nutné použít umělou obnovu. Lesy ČR se proto zavazují, že zajistí dostatek reprodukčního a sadebního materiálu, například šišek, semen a plodů.

Z koncepce dále vyplývá, že by se roční zisky podniku měly pohybovat mezi 1,8 miliardy až 2,7 miliardy korun. Státu by měly Lesy ČR za roky 2025 až 2029 ze zisků odvést 7,8 miliardy korun. Předloni měl podnik zisk 3,8 miliardy, pro loňský rok plánoval zisk 1,6 miliardy korun.

Koncepce zavádí také nový obchodní model zaměřený na předvídatelný prodej dřeva ke zpracování. Podle Lesů ČR nový model stabilizuje trh a zároveň vytvoří předpoklady pro rozvoj lokálních zpracovatelských kapacit a malých a středních dřevařských lesnických firem.

Přes takzvanou komplexní zakázku, kdy si dřevo těží a prodávají v soutěžích vybrané lesnické firmy, by měl podnik ročně obchodovat kolem 48 procent dřeva. Zhruba 40 procent dřeva by si měl podnik prodávat sám, devět procent by měl prodávat v aukcích a tři procenta by měla jít na samovýrobu.

Strategie mimo jiné počítá s rozšířením takzvaných režijních honiteb, ve kterých vykonává držitel honitby právo myslivosti sám, ve vlastní režii, a má tak větší vliv na stav lesa, což umožňuje účinněji redukovat přemnoženou zvěř. V režijních honitbách je možný i poplatkový lov.

Aktuálně má podnik 25 procent režijních honiteb, optimální podíl je 25 až 50 procent, uvádí dokument. Cílem je uspořit do roku 2029 náklady na ochranu mladých lesních porostů před zvěří o polovinu, loni státní podnik na ochranu lesů před zvěří vynaložil 646 milionů korun.

Opatření ke splnění cílů strategie budou rozpracovány v samostatném aplikačním dokumentu, podle vývoje lesního hospodářství a tržního prostředí v nich Lesy ČR vymezí krátkodobější konkrétní postupy, které povedou ke splnění stanovených cílů.

Lesy ČR obhospodařují zhruba 1,2 milionu hektarů lesů ve vlastnictví státu, což činí téměř 86 procent rozlohy všech státních lesů a přibližně 45 procent celkové výměry lesů v ČR. Lesy ČR se dále starají o 38.500 kilometrů vodních toků a bystřin, což je zhruba 39 procent z celkové délky evidovaných vodních toků v ČR a 1032 malých vodních nádrží. Zároveň spravují přibližně 34.000 kilometrů lesních cest.

