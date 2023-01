Nové Strašecí chce využít solární energii pro provoz čistírny odpadních vod

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Nové Strašecí na Rakovnicku chce využít solární energii pro provoz čistírny odpadních vod. Investice by se městu měla vrátit do pěti let. Město chce využít dotace. Instalace solárních panelů na střechu provozní budovy čistírny by se mohla uskutečnit letos, v příštích letech by panely mohly být i na dalších městských budovách, řekl místostarosta Nového Strašecí Jan Bureš (Město pro rodinu).

Aktuální energetické náklady na provoz čistírny odpadních vod v Novém Strašecí činí kolem jednoho milionu korun ročně, solární panely náklady sníží zhruba o 150 000 korun. Životnost panelů výrobci uvádějí 25 let i více. Veškerou vyrobenou energii spotřebuje technologie rovnou. "Může to být bezbateriový systém," uvedl Bureš. Dodal, že tamní spotřeba elektřiny je taková, že žádný přebytek, který by mohl jít dál do sítě, nevznikne. Naopak, část energie bude nadále čistírna brát i ze sítě. Většinu nákladů na pořízení solárního systému má pokrýt dotace, město by mělo přispět přibližně 500 000 korun.

Kapacita novostrašecké čistírny odpadních vod činí kolem 7500 obyvatel, město má necelých 6000, slouží i nedalekým Mšeckým Žehrovicím.

Město loni zadalo zpracování studie, která posuzuje možnosti využití alternativních zdrojů energie a tepla na městských budovách, například solárních panelů či tepelných čerpadel. Důvodem bylo výrazné zvyšování cen dodavateli energií. Postupně také obnovuje veřejné osvětlení, kde též instaluje energeticky úspornější technologie.

