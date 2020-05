Nové tůně v Dolních Počernicích mají zamezit suchu v krajině

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | praha.eu Nový ostrov měří 13.000 metrů čtverečních, sedm velkých a tři malé tůně mají celkovou rozlohu 3300 metrů čtverečních.

V rybníce Martiňák v Dolních Počernicích vznikl nový ostrov a soustava tůní, která má zamezit suchu v krajině. Práce zajišťuje hlavní město a magistrátní odbor ochrany prostředí. V dubnu to uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. V plánu projektu přírodního parku, kam spadá například i rekreační zóna U Čeňku, jsou nové louky či výsadba lesních a ovocných stromů.

"Dáváme do pořádku to, co člověk v minulosti svou činností poškodil. Tato opatření nám pomohou co nejvíce zadržovat vodu v krajině," uvedl náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (STAN). Náměstek doplnil, že zde vzniknou také biotopy pro rostliny a vodní a mokřadní živočichy.

Nový ostrov měří 13.000 metrů čtverečních, sedm velkých a tři malé tůně mají celkovou rozlohu 3300 metrů čtverečních. Tůně vznikly částečným odbagrováním zeminy mezi Svépravickým potokem a potokem Chvalkou, které rybník Martiňák napájí. Dále byly mimo jiné upraveny svahy břehů rybníka, které jsou nyní pozvolnější. Z písku, vytěženého při revitalizačních pracích, byla na břehu rybníka vymodelována písečná duna. Je vysoká až pět metrů a má sloužit dětem jako přírodní pískoviště.

Ještě v letošním roce se plánuje vznik nové louky propojené cestami a pěšinami a následná výsadba lesních i ovocných stromů, doplnil Hofman.

Projekt nového přírodního parku pro obyvatele Černého Mostu je starý více než deset let. Magistrát začal park budovat v roce 2015. V minulých letech zde vznikl park U Čeňku, v rámci projektu byla vytvořena malá políčka s výsadbami ovocných stromů a obnovilo se koryto Svépravického potoka, který plní vodou rybníky Martiňák a V Pískovně.

