Sněmovna podpořila novelu o nepřetržitém monitoringu emisí škodlivých látek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Lisa S. / Shutterstock Firmy budou muset vedle kontinuálního sledování emisí škodlivých látek omezit prašnost při stavbách či demolicích. Novela upravuje také zavádění nízkoemisních zón ve městech.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Rozšířit počet firem s povinností nepřetržitého monitoringu znečištění životního prostředí má novela, kterou dnes Sněmovna v úvodním kole projednávání podpořila. Firmy také budou muset vedle kontinuálního sledování emisí škodlivých látek omezit prašnost při stavbách či demolicích. Novela upravuje také zavádění nízkoemisních zón, do nichž by města mohla zakázat vjezd starším typům automobilů. Novelu před dalším schvalováním probere sněmovní výbor pro životní prostředí.Cílem řady opatření novely je podle vlády zlepšit kvalitu ovzduší ve městech a obcích, více využívat digitální nástroje a snížit administrativu. Norma má stanovit jednoznačná pravidla pro jednorázová měření emisí i pravidla pro firmy, která musejí omezit třeba pomocí postupné odkrývky povrchu, protiprašnými sítěmi na lešeních při rekonstrukci fasád nebo vysazováním zeleně kolem staveb.

Výsledky z měření emisí mají firmy nově předávat výhradně digitálně do centrálního registru, a to přímo měřicími skupinami, což omezí administrativu. Dosud firmy musejí výsledky měření posílat v papírové podobě Českému hydrometeorologickému ústavu a České inspekci životního prostředí. Díky povinnosti nepřetržité kontroly technologií skončí dohady, zda firmy skutečně používají filtry nebo odhlučovače průběžně, i když se znečišťující látky zrovna neměří. Povinnost kontinuální kontroly se od roku 2026 dotkne nově 7700 zdrojů, celá řada provozovatelů už ale nepřetržité měření podle vlády nainstalovala. Od roku 2028 se povinnost rozšíří na sektory tavení skla, nerostů, petrochemie nebo výroby vápna a dřevotřísky.

Novela má zavést minimální vzdálenosti obytné zástavby od zdrojů znečištění, především prachu či zápachů. Při plánování výstavby pro bydlení nebo občanskou vybavenost nebo při umístění například výrobního podniku v blízkosti domů bude muset obec počítat s minimální vzdáleností odstupu v délce obvykle okolo 200 metrů, maximálně až 500 metrů. Změna bude platit pro nové provozy i při změně provozovatele či typu výroby v současném výrobním areálu.

Nově se také zvýší poplatek za znečištění, a to o inflaci, která nastala od jeho posledního zvýšení. Podle dnes schválené verze bude poplatek o inflaci dále navyšován každoročně.

Návrh také upravuje nízkoemisní zóny. Má umožnit konkrétnímu městu zavést nízkoemisní zónu podle jeho parametrů. "Nebude to dáno zákonem, ale zastupitelstvo obce si určí, které typy, kategorie vozidel nebude možné vpustit třeba do historických center," uvedl již dříve ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Novela také zavádí evidenci vjezdu do nízkoemisní zóny pomocí poznávacích značek a propojení údajů s registrem vozidel, stejně jako možnost zavést individuální výjimky pro rezidenty, Na nutnost této úpravy upozornil bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Radnice budou podle ministerstva moci lépe reagovat i při smogových situacích a regulovat více oblastí, ne pouze silniční dopravu. Znamená to podle vlády například zvýhodnit dočasně veřejnou dopravu nebo zlepšit kvalitu ovzduší v místě třeba dočasným omezením spalování v otevřených ohništích, případně vytápění doplňkovými zdroji, jakými jsou třeba krby, nebo regulací prašné činnosti například ze staveb.

reklama