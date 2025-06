Nejvyšší správní soud zamítl stížnost Elektrárny Počerady. Přišla o výjimku pro emise rtuti

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost společnosti Elektrárna Počerady proti loňskému rozsudku, který ji připravil o výjimku pro zvýšené emise rtuti. Rozhodnutí o výjimce nepředcházelo dostatečně reprezentativní měření emisí. Správní orgány se také odchýlily od souvisejícího metodického pokynu, aniž svůj postup řádně odůvodnily, plyne z rozsudku, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce Výjimka, jíž se zabývaly správní soudy, by na konci letošního června tak jako tak vypršela. Hnědouhelná elektrárna na Lounsku nedávno získala novou výjimku. Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil maximální množství rtuti, které může elektrárna ještě vypustit. Poté musí podle ekologických organizací ukončit provoz. Rozhodnutí krajského úřadu není pravomocné. Společnost Sev.en Česká energie, která elektrárnu vlastní, ji chce provozovat co nejdéle.

"V současné době se seznamujeme s aktuálním nepravomocným rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje o dalším pokračování emisní výjimky do srpna 2029. Naší snahou je udržet provoz Elektrárny Počerady co nejdéle i proto, že energii z uhelných elektráren stát ještě pořád potřebuje," řekla dnes ČTK mluvčí společnosti Eva Maříková.

Předešlou výjimku udělilo ministerstvo životního prostředí v roce 2019. Společnost Greenpeace podala žalobu, na jejímž základě Krajský soud v Ústí nad Labem loni zrušil jak rozhodnutí ministerstva, tak jemu předcházející prvostupňové rozhodnutí krajského úřadu. Poukázal na nedostatky v měření a odklon od staršího metodického pokynu ministerstva.

Společnost Elektrárna Počerady podala kasační stížnost. Rozsudek krajského soudu označila za nezákonný a nepřezkoumatelný. Modelové řešení uvedené v metodickém pokynu prý bylo nerealistické, a tak se správní orgány od doslovného znění musely odchýlit.

Podle krajského soudu však správní orgány měly buď důsledně naplnit požadavky pokynu, anebo dostatečně odůvodnit, proč se od požadavků odchýlily. "Ani jednu z těchto možných alternativ ale správní orgány nezvolily, čímž bylo správní řízení stiženo závažnými vadami s vlivem na zákonnost rozhodnutí a rozhodnutí žalovaného je současně nepřezkoumatelné. Takové posouzení považuje NSS za správné," rozhodl nyní NSS.

"Rozsah těchto vad má vliv na zákonnost rozhodnutí, neboť stanovený emisní limit ve výroku rozhodnutí se odvíjí právě od dat z provedených měření, a daná data rovněž slouží k posouzení, zda bude zachován standard ochrany životního prostředí," uzavřel NSS.

