Novým lákadlem liberecké zoo se stala expozice tropických žab, kterou má od května v pavilonu ZooExpo. Tato část zahrady byla dosud opomíjená, návštěvníci se jí vyhýbali a trasu si zkracovali. Nyní se tam tvoří fronty, řekla ČTK mluvčí zahrady Barbara Tesařová.

"Teď už návštěvníci do Expa chodí a o žáby je obrovský zájem. Takže my bychom rádi udělali ještě podobnou expozici naproti, ale už ne věnovanou žábám, ale ještěrkám a gekonům," řekla Tesařová.

K větší atraktivitě této části zahrady podle ní přispěla i nově vybudovaná expozice, která je poblíž pavilonu ZooExpo a v níž jsou ohrožení novozélandští papoušci nestory kea. Ksou považovaní za nejinteligentnější papoušky světa a neustále si s něčím hrají či něco vymýšlejí. I proto musejí být chovatelé podle Tesařové neustále obezřetní, aby se nedostali ven. "Už se zabydleli a našli jedno slabé místo expozice, ale včas jsme to odhalili," uvedla mluvčí zoo.

Za úspěch z poslední doby také zoologové považují, že se podařilo do tříčlenné skupiny šimpanzů začlenit novou samici získanou z ostravské zoo. Její postupné zapojování do tlupy trvalo skoro pět měsíců. "Už je celá skupina pohromadě jak venku, tak uvnitř a včera nebo předevčírem spolu poprvé strávili i celou noc a bylo to bez konfliktů, bez rvaček," řekla Tesařová.

Liberecká zoo je nejstarší v zemi, v úterý oslavila 119 let od svého založení. Letos ji dosud navštívilo zhruba 205.000 lidí, oproti loňsku je to ale zhruba o 10.000 méně. Slabší bylo jaro, léto se naopak vyvíjí lépe. Chladné jaro podle mluvčí příliš nevybízelo k návštěvě venkovních areálů. "Teď už se ten propad pomalu daří dohánět a i přes to, že to počasí je takové jaké je, tak lidé do zahrady chodí. Samozřejmě když takhle prší, tak to nejsou tisíce jako když je hezký slunečný den, ale i tak stovky návštěvníků přijdou," dodala mluvčí zahrady. Loňská návštěvnost liberecké zoo byla třetí nejvyšší za posledních deset let. Za celý rok do ní přišlo 369 308 lidí.

