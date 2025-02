NP Křivoklátsko by neměl být vyhlášen proti vůli obcí, míní opoziční poslanci

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Národní park (NP) Křivoklátsko by neměl být vyhlášen proti vůli obecních samospráv a občanů žijících v regionu. Na jednání sněmovního výboru pro životní prostředí to řekli opoziční poslanci. Kritizovali ministerstvo životního prostředí (MŽP) za postup při přípravě parku, zatímco ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) hájil zákonnost celého procesu. Členové výboru odhlasovali přerušení tohoto bodu jednání, do 10. března je prostor pro podání pozměňovacích návrhů.Bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) označil vyhlášení NP Křivoklátsko za rozhodnutí proti vůli místních obyvatel. "Řekl jsem v minulosti jasně, že nebudu prosazovat vznik národního parku proti regionům. Tady se to ale stalo. Téměř celý region Křivoklátska park odmítá, což je historicky unikátní situace," uvedl. Podle něj není správné, aby stát "vnucoval" místním novou infrastrukturu a turistický ruch, pokud si ho nepřejí.

Podobně se vyjádřila i pirátská poslankyně Klára Kocmanová (Piráti), která upozornila na špatnou komunikaci se samosprávami. "Není dobré, aby se národní park vyhlašoval v atmosféře nedůvěry a konfliktu," řekla.

Poslankyně ANO Berenika Peštová upozornila na nevyřešené připomínky obcí a dotčených subjektů. "Proces má mít jasná pravidla. Místo aby se připomínky vypořádaly, rovnou se park vyhlašuje," řekla.

Křivoklátsko se má stát pátým národním parkem v Česku. Jeho zřízení předpokládá vládní novela o ochraně přírody a krajiny. Sněmovna ji minulý týden podpořila v úvodním kole projednávání, které bylo místy emočně vypjaté. Rozhodla o tom přes odpor opozice i většiny starostů z Křivoklátska, podle nich by území mělo zůstat pouze chráněnou krajinnou oblastí.

Zamýšlený národní park má zabírat 105 kilometrů čtverečních Křivoklátska, což představuje 16 procent současné chráněné krajinné oblasti. V Česku nyní existují čtyři národní parky - Národní park Šumava, Národní park Podyjí, Národní park České Švýcarsko a Krkonošský národní park. Pokrývají 1,5 procenta rozlohy území státu.

Návrh zákona mimo jiné zahrnuje také legislativní ustanovení ochrany přírody a krajiny. Zahrnuje například ochranu opylovačů a řeší otázku světelného znečištění.

reklama