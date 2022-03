NP Podyjí na Znojemsku spojí s Rakouskem dvě visuté lávky přes Dyji

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Národní park Podyjí na Znojemsku spojí se sousedním rakouským Národním parkem Thayatal dvě visuté lávky přes řeku Dyji, a to poblíž městečka Hardegg. Propojí se jimi turistické cesty pro pěší na české a rakouské straně řeky a vzniknou dva turistické okruhy. ČTK o tom informoval ředitel správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Lávky budou určeny výhradně pro pěší. Obdobné lávky jsou v NP Podyjí tři, nespojují ale oba parky. Ty nově postavené budou ve stejném stylu. Navrženy budou jako visutá lanová konstrukce, s dvojicí ocelových břehových podpor a s dřevěnou konstrukcí mostovky zavěšenou na nosná lana. V plánu je, aby lávky svým materiálovým i konstrukčním provedením nenarušovaly krajinný ráz okolí. Jejich stavbou národní parky propojí dosavadní turistické stezky pro pěší na české a rakouské straně a vzniknou dva pěší okruhy - Okruh kolem města Hardeggu a Poustevnický okruh.

Ředitel uvedl, že začít stavět by se mohlo ještě letos, lávky by pak měly být hotové do konce tohoto roku. "Nyní jsme ve fázi opakovaného poptávání vhodného dodavatele formou výběrového řízení," uvedl ředitel. Výše investice je podle projektu asi 379 000 eur, tedy asi 9,6 milionu korun. Část by měla zaplatit česká strana, část rakouská, 85 procent by ale mělo jít z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Národní park Podyjí leží na území o rozloze zhruba 63 kilometrů čtverečních, patří k nejnavštěvovanějším lokalitám Jihomoravského kraje. Je oblíbeným místem pro pěší i cyklistickou turistiku. Na české straně je vybudováno téměř 80 kilometrů pěších turistických tras a stejně cykloturistických tras. Přes jeho území vedou i dvě trasy pro turistiku na koních. S rakouským Národním parkem Thayatal sousedí v místech, kde řeka Dyje (německy Thaya) tvoří hranici s Rakouskem. Národní park Thayatal má rozlohu asi 13 kilometrů čtverečních.

