NP Šumava vypsal tendr na práce v lesích za 294 milionů Kč

Národní park (NP) Šumava vypsal výběrové řízení na práce v lesích pro roky 2020 až 2022. Potřebuje zajistit práce v částech, kde se smí zasahovat proti kůrovci.

Národní park (NP) Šumava vypsal výběrové řízení na práce v lesích pro roky 2020 až 2022. Potřebuje zajistit práce v částech, kde se smí zasahovat proti kůrovci. Hodnota zakázky je 294,3 milionu Kč bez DPH. Minitendry potrvají od března 2020 do září 2022, nabídky lze podávat do 21. ledna příštího roku. Firmy, které se do tohoto data přihlásí, pak bude správa parku vybírat do jednotlivých malých výběrových řízení. Včera tořekl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Správa NP Šumava počítá především s asanací dříví napadeného kůrovcem. "Potřebujeme zajistit práce v zásahových částech Národního parku v době vrcholící gradace kůrovců v ČR. Máme zajištěnou část předpokládaného objemu prací na rok 2020, ale uvítáme každého dalšího dodavatele, který přispěje k efektivnímu a rychlému zpracování nahodilých těžeb ve specifických podmínkách Šumavy. Služby, které poptáváme, se netýkají jen těžby, ale také například prořezávek," uvedl náměstek ředitele Správy NP Šumava Jan Kozel.

Systém, který v NP Šumava funguje asi deset let, staví na principu, že park nejprve vypíše výběrové řízení. "Přihlásí se určité penzum firem - teď jich je asi 80, mezi které se potom bude soutěžit tahle částka v minitendrech. Je to nyní informace pro firmy, aby podaly nabídky. Až vše uzavřeme, začneme vyhlašovat minitendry, kam budou moci vstupovat jen firmy, které s námi mají uzavřenou rámcovou dohodu," popsal mluvčí.

Letos park zpracoval 208.000 metrů krychlových kůrovcového dříví. V roce 2020 čeká, že dřeva napadeného kůrovcem přibude meziročně o polovinu. "Určitě budeme jak těžit, tak odkorňovat. Současně budeme pokračovat v péči o mladé lesní porosty, kde aktivně podporujeme jedli, listnaté dřeviny a zlepšujeme strukturu stejnověkého lesa," uvedl Kozel.

Podle informací z listopadu prodal NP Šumava letos vytěžené dřevo přibližně za 150 milionů korun. Je to zhruba o 160 milionů Kč méně než loni. Za propadem stojí meziroční pokles cen dřeva zhruba o 35 procent a menší zájem na trhu, což způsobila republiková kůrovcová kalamita. Situace tak komplikuje financování šumavského národního parku, jehož rozpočet je na prodeji vytěžených stromů závislý, řekl Dvořák.

Park letos zatím pokácel přibližně 230.000 krychlových metrů dřeva. Zatímco loni prodával park krychlový metr v průměru za 1243 Kč, letos je to 820 Kč, což představuje propad 35 procent.

NP Šumava se rozkládá na více než 680 kilometrech čtverečních, loni ho navštívilo přes 2,5 milionu lidí. Návštěvnost roste každoročně o 15 až 20 procent.

