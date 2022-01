Nejvyšší soud nařídil otevřít spor o odškodnění za projekt zastavený kvůli tetřívkovi

Jaroslav Řezáč 28.1.2022 19:27

naše zákony moc sofistikované nejsou proto takový si mastí kapsy...pokud by se prokázalo, že na tom místě ti Tetřívci žijí, dalo by se napadnout i Územní řízení i povolení ke stavbě který nejspíš vydával místní stavební úřad podle územního plánu obce, města...tedy nechť platí. IŽP jednala správně. Je i otázka, jestli těm rozhodnutím ona firma trochu rozhodnutí nepomohla, jak je možností v našich luzích a hájích...ale to už je další dějství

