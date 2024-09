NSS: Úřad nechyboval, když aktivistům neumožnil zablokovat magistrálu v Praze

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pražský magistrát neporušil práva aktivistů, když jim nedovolil zablokovat magistrálu před Národním muzeem, potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Blokáda by znamenala intenzivní zásah do práv a svobod ostatních účastníků silničního provozu, navíc by přinesla riziko, že neprojedou sanitky nebo hasiči. "Výkon shromažďovacího práva není absolutní a v odůvodněných případech jej lze v souladu s platnými právními předpisy omezit," stojí v rozhodnutí NSS, které je dostupné na úřední desce.Svolavatel demonstrace neuspěl ani s argumentem, že se podobné shromáždění, včetně blokády magistrály, na stejném místě uskutečnilo už v roce 1990. "Je zřejmé, že nelze srovnávat situaci v roce 1990 a v současnosti, a to zejména s ohledem na intenzitu provozu a stav dopravní infrastruktury," reagoval NSS.

Soud se konkrétně zabýval pochodem a happeningem za humanizaci magistrály a dodržení klimatického závazku, který se měl původně konat 12. září 2023. Aktivisté chtěli pochodovat v pravém pruhu magistrály a na závěr akce ji zhruba na 20 minut u muzea přehradit. Magistrát stanovil pro ohlášené shromáždění dvě podmínky. Šlo jednak o změnu trasy a její převedení mimo vozovku, jednak o přesun závěrečného happeningu z vozovky na chodník u muzea.

Městský soud v Praze následně první podmínku zrušil, druhou ponechal v platnosti. Kasační stížnost k NSS proto podal jak magistrát, tak svolavatel akce. NSS oba podněty zamítl. Potvrdil, že aktivisté měli právo uskutečnit pochod v pravém pruhu magistrály, při zachování provozu v těch ostatních. "Policie ČR (v součinnosti s pořadateli) má bezpochyby dostatečné prostředky k zajištění bezpečí účastníků průvodu i dalších účastníků silničního provozu," stojí v rozsudku.

Magistrát ovšem podle NSS nechyboval, pokud stanovil podmínku, že aktivisté před muzeem nesmí přehradit vozovku. "Nelze odhlédnout ani od skutečnosti, že účastníkům shromáždění nebylo bráněno, aby svůj 'happening' uskutečnili na chodníku v bezprostřední blízkosti vozovky, tedy podle názoru zdejšího soudu nedošlo ke zmaření oznámeného účelu shromáždění," uzavřel NSS.

Akce se nakonec uskutečnila 3. října 2023. Zúčastnilo se zhruba 30 aktivistů Poslední generace. Nesli transparenty jako "Dálnici tu nechceme" nebo "Magistrálu pro lidi", vyslovili se tak pro zavedení maximální rychlosti 30 kilometrů v hodině. Akce se obešla bez větších konfliktů, někteří projíždějící řidiči dávali svůj nesouhlas najevo troubením nebo nadávkami. Za aktivisty šla také malá skupina odpůrců s transparentem "Stop ekoterorismu".

