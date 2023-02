O požární ochraně v Národním parku České Švýcarsko se má jednat v březnu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Marriina vyhlídka v Národním parku České Švýcarsko.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

O požární ochraně v Národním parku České Švýcarsko budou starostové, hasiči, správa parku a ministerstvo životního prostředí (MŽP) jednat v březnu, řekl novinářům starosta Krásné Lípy na Děčínsku Jan Kolář. Včera se zástupci uvedených institucí a obcí radili zejména o postupu prací na zpřístupňování turistických cest nejen po loňském rozsáhlém požáru, ale také po kůrovcové kalamitě. Tématem byla také turistická sezona.

"Ještě jsme se tedy úplně nedotkli protipožárních opatření širšího charakteru," podotkl Kolář. Podle něj se k tomu sejdou zástupci obcí, hasičů a dalších stran 10. března. Během prohlídky terénu si starosta všiml, že se na mnoha místech intenzivně pracuje na odtěžení rizikových stromů.

Kolář hodnotí uskutečněné jednání pozitivně. Nyní totiž mají i starostové k dispozici harmonogram prací, které má správa národního parku v plánu udělat v zpřístupňování turistických cest. V současné chvíli se pracuje například na kácení stromů v Kyjovském údolí, kde je asi 10.000 stromů hrozících pádem do turistické trasy.

Lákadlem pro turisty by podle náměstka ministra životního prostředí Tomáše Tesaře (TOP 09) mohla být regenerace krajiny po požáru i po kalamitě. Na dotaz ČTK řekl, že v dubnu budou představeny plány, jak výletníky do parku přilákat. Náměstek mluvil také o rychlejším přístupu k událostem podobným loňskému požáru ze strany státní správy. "Připravuje se nový přístup z hlediska státní správy, tak aby stát v případě, kdy by se podobná situace opakovala, uměl zareagovat rychleji," řekl Tesař. Způsob, jak efektivněji při podobném zásahu postupovat, se však podle něj ještě hledá.

Ředitel správy národního parku Petr Kříž připomněl, že vznikne systém, který bude návštěvníky informovat, kam se mohou podívat. Turisty by do oblasti Hřenska na Děčínsku, kde zůstane zavřená Edmundova soutěska i Gabrielina stezka na Pravčickou bránu, mohly přilákat speciální autobusy. Tzv. shuttle busy je budou vozit k výchozím bodům turistických tras. Pilotní testování nové dopravy mezi Meznou, Hřenskem a Hájenkami by mělo začít v dubnu. Kromě autobusů vznikne alternativní trasa pro pěší po Mlýnské cestě.

Hořet začalo v národním parku loni 24. července. Požár se rozšířil na 1060 hektarů a na jeho uhašení se podílelo 6000 hasičů. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Obyvatelé několika obcí se museli evakuovat, v osadě Mezná shořely tři domy.

reklama