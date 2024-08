O skot zabavený na Jablonecku zájemci bojovali. Cena se zvedla na 687 000 korun

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

O stádo skotu zabavené loni na Jablonecku kvůli týrání tento týden zájemci na internetu bojovali. Do aukce se zapojilo pět uchazečů, kvůli licitaci dvou z nich se aukce zhruba o deset minut protáhla. Cena stáda se nakonec zvýšila z původní vyvolávací ceny 444 150 korun o 55 procent. Nový majitel tak za zvířata zaplatí 687 000 korun, vyplývá z informací na webu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ( ÚZSVM ).Třicetihlavé stádo masného skotu plemene charolais v minulých měsících pobývalo na soukromé farmě v Rychnově u Jablonce nad Nisou na Jablonecku. Stádo tvoří devět krav, devět jalovic starších dvou let, deset mladších jalovic do jednoho roku a dva mladí býčci, zvířata jsou v dobrém stavu. Aukce stáda se konala už podruhé, při té první v květnu nastavil stát na základě posudku vyvolávací cenu na 634 500 korun. Nikdo se ale tehdy do aukce nepřihlásil, úřad ji proto zopakoval a cenu snížil o 30 procent. V licitaci cena nakonec o 52 500 korun překročila cenu stanovenou v květnu.

Podobná aukce zabaveného stáda není obvyklá. "Úřad se musí každoročně postarat o několik hospodářských zvířat, která jsou chovatelům odebrána kvůli týrání, jedná se spíše o výjimečné případy. Například v roce 2023 se jednalo o čtyři krávy, 11 slepic, jednu ovci, dvě prasata a tři kachny. V minulosti se podařilo najít nový domov například pro deset ovcí nebo hospodářská zvířata zabavená chovateli z Jindřichohradecka," sdělila již dříve ČTK mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Většinou nabízí ÚZSVM zvířata prostřednictvím sociálních sítí a zdarma. "Pouze ve specifických případech, kdy například existuje znalecký posudek na zvíře, jsou prodávána prostřednictvím elektronické aukce," dodala mluvčí úřadu. Aktuálně je v nabídce 14 psů a 25 koček. Na prodej jsou také dva koně - angličtí plnokrevníci. Aukce plemenného hřebce a valacha se uskuteční od 3. do 4. září, vyvolávací cena je stanovena na 156.300 korun v případě hřebce, nejméně 47.850 korun chce stát za valacha.

