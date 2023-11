Obce v Olomouckém kraji kvůli třídění odpadu nesouhlasí se zálohami na PET lahve

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Města a obce tvrdí, že by kvůli zálohování PET lahví klesla efektivita chystané dotřiďovací linky v Olomouci i celého systému. Ilustrační foto

Městské a obecní samosprávy v Olomouckém kraji, jež chtějí spolu likvidovat směsný odpad a chystají v Olomouci stamilionovou investici do automatické linky na jeho dotřídění, nesouhlasí s plánovaným zavedením zálohování PET lahví. "Ekonomicky by to poškodilo náš projekt, ale i celý trh," řekl ČTK krajský radní Martin Šmída (Piráti a STAN), který je předsedou spolku Odpady Olomouckého kraje. Zálohování PET lahví a plechovek by mohlo v ČR začít v roce 2025. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) jsou obavy obcí liché, protože zálohování a recyklace PET lahví jejich příjmy zvýší.

Města a obce tvrdí, že by kvůli zálohování PET lahví klesla efektivita chystané dotřiďovací linky v Olomouci i celého systému, jehož pomocí samosprávy chtějí likvidovat směsný komunální odpadu po roce 2030, kdy bude zakázáno jeho skládkování. Dotřiďovací linka obslouží kromě Olomouce i další města a obce zapojené do krajského projektu. "Linka počítá s vytřiďováním PET a nápojových plechovek z komunálních odpadů a zisky z prodeje tohoto materiálu by tak zůstaly obcím. Vyjmutí PET lahví z odpadu by mohlo znamenat výpadek přes 50 miliónů korun ročně," upozornil Šmída.

Na PET lahve a plechovky navrhuje ministerstvo zálohu čtyři koruny. Hladík na konferenci o energetické nezávislosti měst a obcí ČTK řekl, že po zavedení záloh na PET lahve by v průměru měla obec ročně získat navíc 39 korun za každého obyvatele. "Jenom městu Olomouc to přinese několik milionů korun do rozpočtu navíc," uvedl Hladík, podle kterého chystaný systém záloh zároveň zvýší míru recyklace PET lahví. Operátor, který bude za systém odpovídat, bude mít povinnost odvádět 15 procent nevybraných záloh obcím. Ministerstvo připravuje kalkulačku, na které si obce budou moci spočítat dopad zálohového systému na jejich rozpočet.

Akcionáři Servisní společnosti se proti zálohování PET lahví vymezili. Například zastupitelé Olomouce nedávno odhlasovali usnesení proti zálohování. "V zemích, kde bylo zálohování PET lahví zavedeno, nemají tak dokonalý systém sběru separovaného odpadu jako my. PET ze žlutých popelnic je kvalitní a čistý. Vyzýváme proto vládu, aby byl zachován stávající systém sběru separovaného odpadu a nebyl zaváděn tento povinný zálohový sběr," uvedl náměstek olomouckého primátora Otakar Štěpán Bačák (spOLečně).

Šmída připomněl, že kromě svazů a sdružení měst a obcí odmítá zálohování i Asociace krajů. Zálohování PET lahví by investici měst a obcí do dotřiďovací linky ekonomicky poškodilo. "Na druhou stranu by se strojní třídění plastů stalo technologickou nutností a vlastně jedinou možností, jak plasty dotřídit, protože ruční dotřiďovačky ztratí svůj význam. Náš projekt by kvůli zálohování tedy určitě nezanikl. Projekt Odpady Olomouckého kraje má tedy smysl za každých okolností, ať už zálohování bude, či nebude," dodal Šmída.

