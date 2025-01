Na Slovensku se podle správce vysbíralo přes 90 procent zálohovaných obalů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Na Slovensku se prostřednictvím systému zálohování plastových lahví a plechovek vysbíralo více než 90 procent nápojových obalů, které byly uvedeny na trh. Správce zálohového systému o tom informoval v tiskové zprávě k výsledkům za loňský rok. Zálohovací systém zavedlo Slovensko v roce 2022. V Česku by podobné opatření mělo začít platit v příštím roce."Prioritou Správce zálohového systému je nejen dosahovat vysokou návratnost, ale ji i udržet," uvedl generální ředitel správce slovenského systému Marián Áč.

Záloha 15 eurocentů (zhruba 3,80 Kč) se na Slovensku vztahuje na plastové a kovové nápojové obaly s objemem od 0,1 do tří litrů. Výjimku ze zálohování mají kromě jiných lahve na mléko a lihoviny. Cílem zavedení systému bylo vysbírat 90 procent nápojových obalů do roku 2025.

Nápojové obaly lze na Slovensku vrátit na 3450 odběrných místech, z nich téměř čtvrtiny tvoří automaty. Umístěné jsou hlavně u větších prodejen. Správce zálohového systému, který je neziskovou organizací, uvedl, že odběrnou síť rozšiřuje o další provozy, jako například čerpací stanice. Původně bylo v zemi zřízeno zhruba 2000 odběrných míst.

Česká vláda loni v říjnu schválila návrh novely zákona o obalech, která zavede zálohový systém na PET lahve a kovové plechovky. Předlohu posoudí parlament. Podle dřívějších informací českého ministerstva životního prostředí (MŽP) se počítá se čtyřkorunovou výší zálohy, její přesnou cenu stanoví až vyhláška k novele. Obaly by následně podobně jako některé skleněné lahve museli vybírat obchodníci v prodejnách nad 50 metrů čtverečních a také na všech čerpacích stanicích. Dohromady to je přes 11 000 povinných míst. Celkově by se podle odhadů MŽP mohl systém ročně týkat zhruba 2,5 miliardy kusů PET a plechovek.

