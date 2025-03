Komora: Potravináři nejspíš promítnou navýšení poplatků za obaly do cen potravin

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Potravináři zřejmě promítnou do cen potravin vyšší poplatky za obalové materiály, uvedla Potravinářská komora ČR. Poplatky za obaly by měly vzrůst o 13 procent, důvodem je podle komory navýšení povinné finanční rezervy obalové společnosti EKO-KOM na 50 procent ročních nákladů ze současných 25 procent. Ministerstvo životního prostředí podle potravinářů v novele zákona o obalech navrhuje navrácení na nižší sazbu rezervy, projednávání novely ale Sněmovna zatím nedokončila, upozorňuje komora.Mluvčí EKO-KOM Lucie Müllerová dnes řekla serveru iDNES.cz , že pokud nedojde k legislativní úpravě ustanovení o rezervách do konce letošního května, budou muset v průběhu následujícího jeden a půl roku doplnit rezervy zhruba o 1,5 miliardy korun. "Technicky to znamená již od 1. července 2025 zvýšit poplatky za obaly až o 13 procent. Stále však doufáme, že Parlament požadavek na rezervu sníží," uvedla Müllerová.

Výrobcům vadí, že čelí nejistotě ohledně navyšování poplatků, a to navíc v době, kdy se jim zvyšují i další náklady. "Za téměř 20 let, co jsem v cukrovaru, nepamatuji tak extrémní a rychlý nárůst cen vstupních surovin, materiálů a různých poplatků, jako to vidíme v poslední době. Provozní náklady se nám za poslední roky zvýšily o desítky milionů korun," uvedl generální ředitel cukrovarnické společnosti Tereos TTD Martin Kolář.

Potravináři proto žádají, aby návrh byl projednán co nejrychleji. Další prodlení podle nich povede k navyšování nákladů v celém dodavatelském řetězci. "Což v důsledku pocítí spotřebitelé ve svých peněženkách," podotkla komora.

Finanční rezervy EKO-KOM slouží k pokrytí případných neočekávaných výdajů spojených s recyklací a likvidací obalového odpadu. Poplatky musí platit obalové společnosti, které jsou členy EKO-KOM a odpovídají za zajištění recyklace obalového odpadu, mezi ně mohou spadat i firmy dodávající na trh balené zboží.

První kolo projednávání novely o zálohování PET lahví a plechovek na nápoje měli poslanci projednat 12. března, kvůli absenci poslanců se ale Sněmovna k posuzování nedostala.

Ke kritice zvýšení poplatků se přidal i Svaz minerálních vod, který rovněž varuje před zdražením. "Je pozoruhodné, že právě politici chtějí levné potraviny, ale svými kroky naopak neustále zvyšují firmám náklady," doplnila prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Zálohy mají být zavedeny pro plastové lahve na nealkoholické nápoje o objemu 0,1 až tři litry a na alkoholické nápoje do 15 procent alkoholu. Dále pro všechny plechovky s nealkoholickými nápoji o objemu 0,1 až jeden litr a na nápoje s obsahem do 15 procent alkoholu. Zálohovat se nebudou obaly na mléko a mléčné výrobky. Novela požaduje, aby do roku 2029 bylo zpětně odebráno minimálně 90 procent hmotnosti plastových nápojových lahví.

EKO‑KOM má v Česku monopol na třídění a recyklaci obalů a má povinnost za čtvrtletní poplatky od spotřebitelů odebírat obalový odpad, zpracovávat ho a opětovně využívat.

