Obce žádají z Fondu malých projektů Turów dotace na projekty za 19,3 milionů korun

Zájem o dotace z Fondu malých projektů Turów roste. Zatímco v první výzvě fond podpořil šest projektů, teď města a obce na české a polské straně hranice žádají dotace na 12 projektů zaměřených na zadržení vody v krajině nebo výsadbu nových alejí dohromady za 19,3 milionu korun. Žádosti předložilo osm měst a obcí, z toho pět českých a tři polské, dohromady žádají o dotaci v přepočtu 12,8 milionu korun (527 261 eur), informoval mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.

Do fondu malých projektů se polská a česká vláda, Dolnoslezské vojvodství a Liberecký kraj zavázaly dávat rovným dílem dohromady 500 000 eur ročně (12,2 mil.Kč). "Účelem Fondu je posílení ochrany životního prostředí České a Polské republiky v okolí polského hnědouhelného dolu Turów, z fondu jsou financovány místní a regionální projekty. Je to podle mě jeden z dobrých výsledků česko-polské mezivládní dohody," uvedl liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Ve druhé výzvě bylo možné žádat o dotace do 5. září, na dokončení projektu mají žadatelé čas do konce roku 2026. K dispozici bylo ve druhé výzvě přes 14,6 milionu korun (599 615 eur). Administraci projektu nemá na starosti Liberecký kraj, ale Euroregion Nisa, který má s přeshraničními projekty zkušenosti. O peníze z programu mohly stejně jako v první výzvě žádat obce a města na české i polské straně hranice nebo jimi zřizované organizace. V budoucnu by se měl program otevřít i dalším subjektům.

Klíčová je podpora projektů zaměřených na zadržení vody v krajině. "Projekty na podporu retence budou mít velký vliv na vodu, která je zdrojem pro studny v oblasti, takže se dá říct, že pokud něco můžeme udělat rychleji než nějaké dlouhodobé záměry, tak jsou to právě tyhle malé projekty, které budou umožňovat zasakování srážek," doplnil náměstek hejtmana pro životní prostředí Václav Židek (Piráti).Tímto směrem jde například i největší z projektů druhé výzvy - revitalizace nádrže v Dolním Sedle, do níž plánuje Hrádek nad Nisou investovat 5,4 milionu korun.

Třeba ve Višňové chtějí vybudovat odstavnou a parkovací plochu se zasakováním vody, Chrastava žádá dotace na čtyři projekty - na podporu retence vody ve sportovním areálu a u školy v Horním Vítkově, na obnovu rybníka Oko a v plánu má město i výsadbu aleje Hřebenovka. Dotace na výsadbu stromořadí žádá také Frýdlant a Mníšek a na polské straně také Bogatynia, Sulików a Zhořelec.

