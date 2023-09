Obec Čeperka chce zabránit stavbě spalovny odpadu vyhlášením stavební uzávěry

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obec Čeperka na Pardubicku chce vyhlásit stavební uzávěru v části svého katastrálního území, a tím zabránit výstavbě spalovny komunálního odpadu. Tu plánuje nedaleká elektrárna Opatovice. Zároveň Čeperka připravuje změnu územního plánu, jež má stavbu znemožnit, a také zcela nový územní plán obce se stejným dopadem. Jejich schvalování je však zdlouhavé a stavební uzávěrou by obec získala čas, řekla ČTK starostka Čeperky Kristina Vosáhlová.

"Měli bychom čtyři roky na to, abychom územní plán dotáhli do konce. Už je projednán s dotčenými orgány a čekám na projednání s veřejností," uvedla. Současný územní plán v textové části uvádí, že u elektrárny může být zařízení pro spalování odpadu. Nově chce obec formulaci změnit tak, že v území bude možné spalovat jen odpad vzniklý v areálu elektrárny, ne dovezený.

Stavební uzávěru bude schvalovat zastupitelstvo obce jako veřejnou vyhlášku. Předtím je nutné ji projednat s veřejností a úřady, připomínky a námitky může vznést i elektrárna. Čeperka se uzávěrou i změnou územního plánu snaží naplnit výsledky loňského místního referenda, kdy lidé výstavbu spalovny odmítli.

Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO), které plánuje opatovická elektrárna, by zpracovávalo 150.000 tun odpadu ročně, což představuje 480 tun za den. Vzniklé teplo by se distribuovalo systémem centrálního zásobování teplem elektrárny, která je dodává do Pardubic, Hradce Králové, Chrudimi a dalších měst a obcí. V záměru se počítá s roční výrobou tepla 615 terrajoulů (TJ), z čehož 17 TJ činí vlastní spotřeba, a s výrobou elektrické energie 78,5 gigawatthodiny (GWh) za rok. Vlastní spotřeba dosahuje 15,7 GWh.

Podle mluvčí elektrárny Hany Počtové by spalovna byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterými chce postupně nahradit hnědé uhlí. Její výkon by zřejmě pokryl dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárny se odhaduje na několik miliard korun. Zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2028.

Lidé ze sousedních Opatovic nad Labem výstavbu spalovny v roce 2006 odmítli v referendu. Elektrárna proto přemístila záměr do jiné části areálu v katastru Čeperky.

reklama