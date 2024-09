Obránci zvířat nesouhlasí s úpravu podmínek pro halal a košer porážky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Brojleři staří jeden a půl měsíce.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Obránci zvířat nesouhlasí s úpravou podmínek pro rituální porážky halal a košer, které v pozměňovacím návrhu k novele veterinárního zákona předložila skupina poslanců pěti stran v čele s ministrem zemědělstvím Markem Výborným (KDU-ČSL). Podle Výborného je porážka zvířat s náboženskými obřady možná podle evropských pravidel a má přínos pro chovatele i welfare zvířat. Jejich ochránci jsou ale proti, zvířata podle nich při porážkách trpí, uvedli. Rituální porážky lze v ČR provádět na základě udělení výjimky už nyní, podle Státní veterinární správy (SVS) jich bylo loni uskutečněno jen u kuřat přes 60 000.Výborný už dříve řekl, že veterinární zákon vnímá jako antibyrokratický balíček a snaží se v něm snížit co nejvíce administrativy. Podle ochránců zvířat je ale nepřijatelné, aby se pod záminkou debyrokratizace stal z Česka ráj špatně regulovaných porážek bez omráčení.

"Zvířatům se při nich podřízne krk za plného vědomí a potom se nechají zaživa vykrvácet. Jakékoliv změně regulace takové praktiky musí předcházet seriózní odborná a také veřejná debata, při které musí být hlavní prioritou ochrana zvířat," sdělil ČTK Pavel Buršík z organizace Obraz. Obránci kritizují také nedostatečnou odbornou a veřejnou diskusi.

Podle Výborného je ale pro zvíře příznivější, když je rituálně poraženo pod odborným dohledem v Česku, než kdyby bylo živé převáženo stovky kilometrů například do Turecka, kde je potom poraženo stejným způsobem. "I pro našeho chovatele to má větší přínos, protože on to zvíře tady prodá, masný průmysl ho tady zpracuje a maso zvířete rituálně poraženého je exportováno chladicím vozem do toho Turecka, je to určitě jednodušší než vozit živé kusy," řekl už dříve Výborný. "Já chci, aby výdělek zůstal u českých zpracovatelů a chovatelů," doplnil.

Rituální porážky jsou možné už nyní za splnění určitých podmínek, nově ale bude podle pozměňovacího návrhu novely umožněno porážení zvířat bez omráčení za účelem vývozu produktů zvířat do zahraničí nebo za účelem ekonomického zisku provozovatele jatek nebo zemědělce, který zvířata chová. Podle novely bude nově moct porážku provádět i provozovatel, doteď mohly jen církve a náboženské společnosti registrované v ČR.

Podle údajů, které ČTK poskytla veterinární správa, vydala loni povolení k rituální porážce pro 119 ovcí, více než 60 000 kuřat, 135 kachen a 144 kusů skotu. Inspektoři prohlédli loni před a po porážce přes 2,4 milionu velkých jatečných zvířat, což bylo o tři procenta méně ve srovnání s rokem 2022. "Z tohoto počtu bylo prohlédnuto 236 632 kusů dospělého skotu, 7040 telat, 2 190 348 prasat a 8282 ovcí a jehňat," uvedli veterináři. Hrabavé drůbeže prohlédli více než 114 milionů kusů.

Proti porážkám bez omráčení se staví například Federace veterinárních lékařů Evropy, která na svém webu píše, že porážka zvířat bez omráčení vede k vážnému utrpení zvířat a členské státy EU by měly mít možnost uplatňovat přísnější pravidla. Obránci zvířat se také obávají toho, že se podmínky pro halal porážky v Česku nastaví špatně a doplatí na to zvířata.

Novelu veterinární zákona, která mimo jiné zavádí povinné kamery na jatkách, projednali poslanci ve druhém čtení 18. září. V návrhu se počítá s tím, že o rituální porážku by musel chovatel požádat krajskou veterinární správu. Žádost musí obsahovat souhlas provozovatele jatek, popis náboženského obřadu a způsobu provedení porážky zvířete potvrzený církví nebo náboženskou společností. Rozhodnutí o udělení povolení vydá ministerstvo.

Počty rituálně poražených zvířat v ČR

2023 1. pololetí 2024 Skot 144 89 Ovce 119 27 Kuřata 61.335 42.425 Kachny 135 265

Zdroj: Státní veterinární správa

reklama