Obyvatelé Kladna nebudou příští rok platit za svoz odpadů, rozhodli zastupitelé

Obyvatelé Kladna nebudou příští rok platit za svoz odpadů, rozhodli včera zastupitelé na prvním jednání nově ustaveného zastupitelstva. Město tak chce ulevit obyvatelům, na které doléhají vysoké ceny energií a další zdražování. Šlo o předvolební slib vítězné Volby pro Kladno (VPK). Její lídr, Milan Volf, se stal popáté kladenským primátorem.

Ročně město v posledních letech vybralo na poplatcích za odpady kolem 37 milionů korun, za osobu to bylo 780 korun, za svoz odpadu ale platí celkově z rozpočtu přes sto milionů korun. Podle Volfa bude možné poplatek uhradit jako dar. "Ten, kdo ho bude chtít zaplatit, ten ho zaplatit může," doplnil Volf. Pro zrušení poplatku za svoz odpadu bylo 25 ze 33 zastupitelů, souhlasila tedy i část opozice, konkrétně někteří zástupci ODS a SPD. Kladno vede koalice VPK a ANO. ANO mělo v předvolebním programu zrušení poplatku za odpad pro děti do 18 let.

Zastupitelé ds také schválili, že Kladno do nového roku vstoupí tradičně s rozpočtovým provizoriem. O rozpočtu pro rok 2023 se bude rozhodovat zřejmě v únoru či březnu. Vedení města se tak chce vyhnout schvalování množství rozpočtových opatření, protože ke konci roku a na začátku nového nebude mít Kladno relevantní údaje o stavu daňových příjmů, podobě státního rozpočtu a podobně. "My ten rozpočet chceme schválit najednou," řekl náměstek primátora Přemysl Mužík (VPK). Zatím není rozhodnuto ani o cenách vodného a stočného v Kladně a zřejmě se bude jednat i o cenách tepla.

Podle rozpočtu schváleného pro letošní rok, který je historicky nejvyšší, počítá město s příjmy i výdaji 2,73 miliardy korun. Vlastní příjmy města by z toho měly podle aktuálního návrhu rozpočtu být 1,7 miliardy korun, zhruba půl miliardy korun z dotací a kolem 440 milionů korun z úvěru a zbytek z přebytku. Rozpočtové provizorium umožňuje městu využití peněz na provoz města a na platbu za již zahájené projekty.

