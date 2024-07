Obyvatelé Litultovic nesouhlasí se zasypáním bývalého lomu stavebním odpadem

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Obyvatelé Litultovic na Opavsku a dalších pěti obcí nesouhlasí se záměrem společnosti Thorssen zasypat nedaleký bývalý lom skrývkovou zeminou a stavebním odpadem. Obávají se především znečištění podzemní vody, na níž je závislých na 4000 lidí, řekl starosta městyse Jan Birgus (Nezávislí pro Litultovice). Vyjádření společnosti či jejího jednatele Dalibora Kučery ČTK zjišťuje.Lom se jmenuje Mladecko podle sousední obce. Leží ale v katastru Litultovic. Těžilo se v něm do roku 1993. Pak začala jeho dlouholetá revitalizace. "Poslední kámen se tam vytěžil ale až v roce 2018," uvedl Birgus. Současný majitel podle něj chce vytěženou jámu využít jako skládku, zavézt ji hodlá stavebním odpadem a skrývkovou zeminou. Lom by se měl zasypávat 11 let. Pojmout by měl okolo milionu metrů krychlových materiálu. Nyní se zpracovává posouzení vlivu projektu na životní prostředí, takzvaná EIA.

Se záměrem firmy ale obyvatelé Litultovic i dalších pěti obcí nesouhlasí. Uvádějí hned tři okruhy námitek. "Jednak jde o vodu. Lom se už částečně zaplnil podzemní vodou. Stejná zemní voda zásobuje naše tři vrty, které dodávají vodu 4000 obyvatel. Obáváme se, že by odpad mohl kontaminovat vodu. Na vrtech jsme závislí. Je na ně napojený skupinový vodovod pro šest obcí. Pochybujeme, že někdo bude kontrolovat každé auto, které tam odpad přiveze," uvedl starosta.

Dalším důvodem je zvýšený provoz a s tím související hluk a prašnost. "Třetím důvodem je životní prostředí. V lokalitě se už usídlili chránění živočichové. Hnízdí tam například chráněný výr velký," uvedl starosta.

Proti záměru zasypat lom odpadním materiálem ze staveb a skrývkovou zeminou vznikla i petice, kterou už podepsala tisícovka lidí. Podpisové archy jsou nejen v Litultovicích, ale i v dalších pěti obcích, které jsou napojené na sdílený vodovod a využívají vodu z litultovických vrtů. "Nejbližší vrt je 300 metrů od lomu, další okolo dvou kilometrů. Všechny ale po proudu, takže případná kontaminace by zasáhla všechny tři," řekl.

"Zavezení lomu v Mladecku by s velkou pravděpodobností ohrozilo spodní vody, ze kterých čerpáme vodu i pro naši obec. Zvýšená prašnost, hlučnost a nadměrná nákladní doprava by významně snížila kvalitu života občanů přilehlých obcí. Chceme se tomu bránit a podnikneme proti tomuto záměru všechny legitimní kroky," stojí v petici.

