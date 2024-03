Obyvatelé Němčic nad Hanou budou v referendu hlasovat o rozšíření skládky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Obyvatelé Němčic nad Hanou na Prostějovsku budou v sobotu v místním referendu hlasovat o plánovaném rozšíření skládky komunálního odpadu na pozemcích tohoto města. Podle starosty Němčic nad Hanou Martina Ernsta (Ano Němčicím) by obec díky rozšíření skládky překlenula období mezi ukončením nynějšího odkladiště komunálního odpadu a zprovozněním zařízení na výrobu tuhého alternativního paliva v Přerově. Se záměrem společnosti Recovera ze skupiny Veolia rozšířit skládku ale část obyvatel Němčic nad Hanou nesouhlasí. ČTK dnes informaci získala z oznámení zveřejněném na webu radnice.

Němčice nad Hanou mají zhruba 2100 obyvatel, z toho voličů je přibližně 1600. V referendu budou odpovídat na otázku, zda souhlasí s rozšířením stávající skládky odpadů na těleso staré skládky odpadů, která byla už dříve vybudována na pozemcích ve vlastnictví města. Nynější skládka v Němčicích nad Hanou může být v provozu do roku 2025. Obci by podle starosty následně vzrostly náklady na likvidaci komunálního odpadu, jelikož zařízení v Přerově bude zprovozněno až v roce 2029. Komunální odpad produkovaný obyvateli Němčic nad Hanou by do té doby musel být odvážen jinam. Město by navíc přišlo o poplatky ze skládkování, které v posledních třech letech činily 22 milionů korun ročně, takže některé investice by muselo financovat pomocí úvěru.

Pokud se obyvatelé Němčic nad Hanou v sobotním referendu vysloví pro rozšíření skládky, tak obec podle starosty přečká bez finanční újmy problematické období mezi lety 2025 až 2029. Za prodloužení skládkování na svých pozemcích o čtyři roky by Němčice nad Hanou na poplatcích získaly celkem 100 milionů korun. Město chce tyto peníze použít na plánované investice, mezi kterými je například oprava silnic, stavba chodníků, obnova kanalizace či rekonstrukce veřejného osvětlení. Plánované investice mají podle vedení obce hodnotu 200 milionů korun.

