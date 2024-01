Obyvatelé v České Lípě budou letos poprvé od roku 2010 platit za odpad

Foto | Gary Chan / Gary Chan / Unsplash

Obyvatelé České Lípy budou letos poprvé od roku 2010 platit za svoz a likvidaci odpadu. Posledních 14 let měli tuto službu zdarma, město ji hradilo z rozpočtu. Roční poplatek 960 korun na osobu bude splatný na konci května. Osvobozeni jsou od poplatku postižení s průkazem ZTP/P, musí o to ale do konce ledna požádat a nárok doložit, řekla ČTK mluvčí radnice Kristýna Kňákal Brožová. Do konce ledna se také musí k poplatku přihlásit majitelé chalup.

Česká Lípa byla jedním z mála měst, kde lidé za odpad neplatili. "Náklady rostou, my vybereme 30 milionů korun, i tak budeme muset dalších 30 milionů za odpad zaplatit," uvedla starostka Jitka Volfová (ANO). Obyvatelům, kteří mají trvalé bydliště v České Lípě, včetně cizinců, radnice v příštích týdnech rozešle dopisy s unikátním variabilním symbolem, prostřednictvím kterého budou poplatek platit. Osvobozeni jsou od něj lidé v domovech pro postižené a domovech pro seniory, děti v dětských domovech a také lidé, kteří platí za odpad jinde.

O zrušení poplatku za odpad rozhodli zastupitelé České Lípy v listopadu 2009 v souvislosti s takzvaným úsporným balíčkem tehdejšího ministra financí Eduarda Janoty. Ten v období hospodářské recese zvýšil kvůli vyšším příjmům státu vedle daně z přidané hodnoty, spotřební daně z benzinu, nafty, cigaret i alkoholu plošně také daň z nemovitosti, která je příjmem obcí. Na Českolipsku byla tehdy téměř třináctiprocentní nezaměstnanost a město nechtělo obyvatele finančně zatěžovat, proto platbu za odpad zrušilo. Dnes je nezaměstnanost ve městě tříprocentní.

"My jsme tu částku hodně diskutovali a promýšleli jsme, jak k tomu přistoupit.Ta částka se může někomu zdát vysoká, dokonce jsme zaregistrovali, že se lidé domnívají, že to je měsíční částka, ale je to roční poplatek a je to vlastně 80 korun za měsíc. Takže věřím, že to lidé přijmou jako v jiných městech," doplnila Volfová. Město se chce také zaměřit na lepší třídění odpadu, protože podmínky se zpřísňují a pokud Česká Lípa nic nezmění, může za pár let platit za odpad ročně i 120 milionů korun.

