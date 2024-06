Ochrana zvířat má být zakotvena v Ústavě, navrhují poslanci. Souhlasí s tím 63 procent Čechů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Čtyři poslanci z vládních stran navrhují do ústavy zakotvit právní ochranu zvířat. Přidat do článku 7, který dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí, také ochranu zvířat, chtějí Michael Kohajda (KDU-ČSL), Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Josef Bernard (STAN) a Klára Kocmanová (Piráti). Podle průzkumu agentury Focus z letošního května s výslovným zakotvením ochrany zvířat do ústavy souhlasí 63 procent dospělých Čechů.Otevření článku 7 a znění pozměňovací novely navrhlo ministerstvo životního prostředí. Poslanci na návrhu spolupracovali také se spolkem Obránci zvířat a nechali vypracovat posudek ústavního právníka Ondřeje Preusse. "Zvolení článku 7 pro změnu je vhodné, protože se již věnuje ochraně přírodního prostředí a přírodních zdrojů. Příslušný návrh (...) zvýší obecné povědomí a právní váhu ochrany zvířat," uvedl Preuss.

Z průzkumu agentury Focus, kterého se zúčastnilo 1001 respondentů starších 18 let, vyplývá, že 63 procent Čechů se zakotvením ochrany zvířat do ústavy souhlasí, proti je 17 procent dotazovaných.

Poslanci pozměňovací návrh odůvodňují tím, že poskytne pevný právní základ pro ochranu zvířat a jakékoliv zákony nebo předpisy by ochranu zvířat měly respektovat. Zahrnutí změny do ústavy může mít podle nich i mezinárodní vliv a zlepšit ochranu na celounijní úrovni. Navrhovatelé také tvrdí, že ústavní ochrana posílí občanskou odpovědnost v ochraně zvířat.

Podle Kohajdy je navržená úprava znak toho, že se česká společnost vyvíjí a že ochrana zvířat je pro občany ČR důležitá. Na dotaz, jak se staví k návrhu opozice a další poslanci, uvedl, že o podpoře jednají. "Ne všichni poslanci v koalici jsou k dnešnímu dni podporovatelé, ale věřím, že je přesvědčíme argumenty, a až se bude o návrhu hlasovat, získá potřebnou většinu," řekl Kohajda.

Podle ochránců zvířat i Preusse ochrana zvířat zatím v ČR není ústavně vysloveně zakotvena. Podle Pavla Buršíka z Obránců zvířat by to bylo logické vyústění jejich dlouhodobé snahy. "Ochrana zvířat v ústavě by byla přirozeným vývojem předchozích pozitivních změn, třeba konce klecových chovů slepic, kožešinových farem, zpřísnění trestů za týrání zvířat, nebo ztížení podmínek pro provoz množíren," doplnil Buršík.

Ochrana zvířat v ústavě je jedním z pěti návrhů, které se snaží spolek prosadit. Dále navrhuje ukončit transport zvířat z Česka do zemí mimo EU, zastavit zabíjení jednodenních kohoutků ve vaječném průmyslu, zavést povinnou anestezii při invazivních zákrocích na zvířatech a omezit pyrotechniku.

Sněmovní petiční výbor na začátku června projednal petici spolku, která navrhuje ukončení prodeje a používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 a F3 pro veřejnost, a to celoročně a bez výjimek. Podle tiskové zprávy Společnosti pro zvířata, kterou má ČTK k dispozici, výbor cíle petice podpořil. Změny chce spolek prosadit do novely zákona o pyrotechnických výrobcích.

