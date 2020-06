Ochránci zvířat našli v Albánii medvědí maso v restauračním menu i nabídky medvíděte či orlů na internetu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Visit.org / Flickr Lov chráněných zvířat, jejich držení a prodej jsou v Albánii zakázány. Narušitelé mohou být podle zákona potrestáni i odnětím svobody, tato legislativa ale není podle listu The Independent v Albánii příliš vymáhána, i když byla na podzim minulého roku zpřísněna.

Přes albánské populární internetové stránky lze koupit medvědy, opice, vlky či dravce. Podle webu listu The Independent to zjistila mezinárodní organizace Four Paws (Čtyři tlapky), zabývající se ochranou zvířat. Nelegální obchodování s divoce žijícími zvířaty v Albánii se vymyklo kontrole, uvedla organizace. Odhalila navíc také albánskou restauraci, která nabízí medvědí maso z nelegálně ulovených zvířat.

Ochránci práv zvířat, kteří výzkum v Albánii prováděli, tvrdí, že v Evropě nikdy na žádnou jinou restauraci nabízející medvědí maso nenarazili. Inkriminovaná restaurace se nachází v národním parku Drilon a podle jídelního lístku, který byl k nalezení na facebooku, nabízí medvědí maso "dle sezóny".

Při svém průzkumu organizace také zjistila, že dva známé internetové servery inzerují chráněná zvířata. Mají to být v Albánii známé weby, jejich názvy však The Independent nezmiňuje. Jde o výnosný byznys, například medvídě či vlk byli k mání za 500 eur (asi 13 300 korun).

Mnoho doprovodných fotografií u inzerátů navíc ukazuje kruté zacházení se zvířaty - lišky mají omotaný čenich lepicí páskou a leží v malých plastových přepravkách, medvědí mláďata jsou v řetězech a ptáci mají svázané pařáty. Objev také vyvolává obavy, že toto internetové obchodování ohrožuje výskyt divoce žijících zvířat v albánské volné přírodě. Lov chráněných zvířat, jejich držení a prodej jsou v Albánii zakázány. Narušitelé mohou být podle zákona potrestáni i odnětím svobody, tato legislativa ale není podle listu The Independent v Albánii příliš vymáhána, i když byla na podzim minulého roku zpřísněna.

Zákazníci jsou podle pracovníků organizace především majitelé hotelů a restaurací, kteří chtějí s pomocí zvířat nalákat turisty. O takto prodávané živočichy ale mají zájem i soukromé osoby, které si je pořizují jako mazlíčky nebo aby si s jejich pomocí stvrdili svůj společenský status. Mezi kupci je populární orel, albánský národní symbol, jehož vycpaniny lze v Albánii nalézt na mnoha veřejných místech.

Opice a dravci jsou využíváni jako atrakce v albánských restauracích, o lišky je podle průzkumu organizace zájem pro jejich kožešinu. Vlky si lidé kupují, aby je zkřížili se psy a jejich štěňata následně prodávali jako hlídací psy. Další zvířata jsou usmrcována kvůli trofejím.

Organizace Four Paws uvedla, že podezřelé inzeráty byly po jejím upozornění staženy, mezitím se ale objevily nové.

Podle mluvčí albánské organizace pro ochranu přírody PPNEA jsou také velmi znepokojivá nevinně vyhlížející slůvka "dle sezóny" ve spojení s medvědím masem na jídelním lístku. Dávají totiž falešné zdání, že existuje medvědí lovecká sezóna, i když to není pravda. Mluvčí také upřesnil, že kvůli úbytku divoce žijících zvířat v albánské přírodě je jakýkoliv jejich lov od roku 2014 zakázán. Pokud jde o orly, tak v devadesátých letech jich ještě žilo na albánském území kolem čtyř stovek, od té doby se ale jejich populace o polovinu snížila, tvrdí Four Paws.

