Ochránci zvířat oslovili kandidáty do Evropského parlamentu, zda budou hájit práva zvířat. Zde jsou výsledky

Petr Brok 29.5.2024 08:41

Práva zvířat jsou nesmysl. Zvířata by musela být schopna svá práva formulovat a požadovat. Člověk je nemůže zastupovat. Obvykle kupuji slepice z klecových chovů a vše je v pohodě. Letos jsem koupil z halového chovu a nejsou schopny snášet v kukaních, tam spí a kadí. Vejce snáší na place do podestýlky z hoblin, kde nejsou vidět. Vajíčka jsou špinavá i když je chodím sbírat pětkrát denně, čímž ovšem zase narušuji jejich klid. Venkovní pastviny jim nemůžu bytelně oplotit, kvůli CHKO,takže jsou vystaveny útokům lišek, kun a dravců. To je teda pohoda.

